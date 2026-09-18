ครูเดวิด อวดรูปเล่นโขนวัยเด็ก ซัดคนแซะอวยไทยเรียกวิว ยันภูมิใจความเป็นไทย
ครูเดวิด อวดภาพเล่นโขนวัย 10 ปี หลังถูกแซะอวยไทยเกินจริง-เรียกยอดวิว ยืนยันภูมิใจในประเทศนี้ ซึมซับวัฒนธรรมมาตั้งแต่เด็ก
เห็นแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้สำหรับ ครูเดวิด ครูสอนภาษาอังกฤษหัวใจไทย ที่ล่าสุดโพสต์ภาพถ่ายวัยเด็กอายุ 10 ขวบขณะสวมชุดโขนเต็มยศ ชี้แจงประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่ามักจะอวยประเทศไทยเกินจริงเพื่อเรียกยอดวิว
ครูเดวิด อธิบายว่าภาพเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตมากับวัฒนธรรมไทย พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มคนที่เข้ามาโจมตีว่า เคยรำโขน เรียนนาฏศิลป์ หรือฝึกรับบทหนุมานตั้งแต่อายุ 10 ขวบหรือไม่ การออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการอวดเก่ง แต่อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าเขารักและผูกพันกับประเทศไทยจริง ๆ สิ่งเหล่านี้คือรากเหง้าที่หล่อหลอมความเป็นตัวเองขึ้นมา และเขามองว่าตัวเองเป็นคนไทยคนหนึ่ง
ครูเดวิดฝากคำท้าถึงคนที่เข้ามาต่อว่า หากใครคิดว่าแน่ให้มาประชันฝีมือรำโขนแข่งกัน หากรำได้สวยกว่า เขาจะหยุดพูดถึงเรื่องประเทศไทยทันที แต่หากชาวต่างชาติอย่างเขายังรำได้ดีกว่า คนที่เข้ามาด่าก็ไม่มีสิทธิ์พูดอะไร และควรไปเรียนนาฏศิลป์ให้ได้ก่อน
“รูปภาพที่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทุกคนยังจำได้ไหมครับว่าผมรำโขนมาตั้งแต่เด็ก นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของผมในชีวิต
ในรูปนี้ผมอายุแค่ 10 ขวบนะครับ ในช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาผมโดนแซะไปเรื่อยว่าผมอวยประเทศไทยเกินจริง แต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมโตมาอย่างไร ผมมีโอกาสรำโขนตั้งแต่เด็กครับ จึงผมพูดเสมอว่าผมมองว่าตัวเองเป็นคนไทยคนหนึ่ง
และผมขอให้รูปนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับบางเพจที่ชอบเอาผมไปด่า และกล่าวหาว่าผมพูดถึงข้อดีของประเทศไทยเพียงเพราะอยากได้ยอดวิว
ผมขอโยนคำถามนี้กลับไปให้คนที่ชอบแซะผมแบบนี้นะครับว่า
คุณรำโขนเหมือนผมไหมครับ?
คุณเรียนนาฏศิลป์มาเหมือนผมไหมครับ?
คุณฝึกเล่นเป็นหนุมานมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบเหมือนผมไหมครับ?
ผมไม่ได้จะบอกว่าผมเก่งหรือพิเศษกว่าใครนะครับ แต่ผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่า ที่ผมพูดถึงประเทศไทย เพราะผมรักประเทศไทยจริง ๆ ผมเติบโตมากับสิ่งเหล่านี้จริง ๆ
นี่คือรากของผม นี่คือความเป็นไทยที่หล่อหลอมผมมา และนี่คือประเทศของผมครับ
ต่อไปจากนี้นะครับ สำหรับคนที่มาด่าผมว่าพูดถึงข้อดีของประเทศไทยมากเกินไป หรืออะไรก็ตาม ผมขออนุญาตเรียกท่านมาแข่งรำโขนกับผมดีกว่าครับ
ถ้าคุณรำได้สวยกว่าผม ผมท้าเลยนะครับ ผมจะหยุดพูดเรื่องประเทศไทยเลย
แต่ถ้าผมในฐานะชาวต่างชาติคนหนึ่ง ยังสามารถรำโขนได้ดีกว่าคุณ ซึ่งหมายถึงคนที่มาด่าผมนะครับ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแล้วครับ ไปเรียนนาฏศิลป์ให้ได้ก่อนครับ
ขออนุญาตหมั่นไส้นิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
และสำหรับท่านไหนที่สงสัย ผมหัดเล่นเป็นหลายตัวนะครับ ตั้งแต่หนุมาน ไปจนถึงพระราม และรามสูร
ถือเป็นโอกาสที่สำคัญมากในชีวิตผม เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่เปิดหูเปิดตาให้ผมได้เห็นว่าสังคมไทย วัฒนธรรมไทย และศิลปินไทยเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้น เวลาที่ผมออกมาพูดถึงประเทศไทย ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้พูดลอย ๆ นะครับ ผมพูดจากประสบการณ์และความผูกพันที่ผมมีต่อประเทศไทยจริง ๆ
การที่ผมได้รับโอกาสให้สวมหัวโขนตั้งแต่เด็ก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติคนหนึ่งครับ”
“หลายคนขอรูปตอนผมใส่ชุดโขนสมัยเด็กเพิ่ม นี่อีกรูปครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สำคัญมากสำหรับผม มีแต่ความทรงจำดี ๆ ทั้งนั้น
สิ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับชุดโขนจริง ๆ คือ ใส่แล้วหนักมาก ๆ เลยนะครับ หนักแบบหนักสุด ๆ
อยากให้ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนนาฏศิลป์ ลองเข้าไปเรียนดูนะครับ เราจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาก ๆ รวมถึงเรื่องวินัยด้วยครับ
และขอพูดเรื่องสุดท้ายว่า สำหรับน้อง ๆ วัยรุ่นคนไหนที่ผ่านมาเจอรูปนี้ พี่จะบอกว่าการรำโขนโคตรเท่เลยนะ ลองไปเรียนดู เชื่อพี่ครับ”
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