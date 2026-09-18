สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญร่วมงานเสวนาเจาะลึกเรื่อง “คดีฮั้ว สว.” 30 ก.ย.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญร่วมงานเสวนาเจาะลึก สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง “คดีฮั้ว สว.” วันที่ 30 ก.ย. 69
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญท่านเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการที่เจาะลึกประเด็นสำคัญของสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในโครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 13)
เสวนาในหัวข้อ: “คดีฮั้ว ส.ว.: เรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้” ร่วมเจาะลึกทุกประเด็นสำคัญกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
วันพุธที่ 30 กันยายน 2569
เวลา 10.00 – 12.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม:
• สถานที่จริง: ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/SUTQ9mfNQB5QgnrKA (ภายในวันที่ 25 กันยายน 2569) หรือสแกน QR Code ผ่านอินโฟกราฟิกด้านล่างนี้
• รับชมออนไลน์: ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
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