เปิดยอดเงินอัดฉีด เอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทองรับ 2 ล้าน โค้ชและสมาคมได้ด้วย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 10:12 น.
เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง พร้อมริบบิ้นธงไตรรงค์ วางบนหมอนกำมะหยี่ สื่อถึงเงินอัดฉีดนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยลงชิงชัยในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาต้นสังกัด

เงินอัดฉีดนักกีฬา เอเชียนเกมส์ 2026

นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้

  • เหรียญทอง 2,000,000 บาท
  • เหรียญเงิน 1,000,000 บาท
  • เหรียญทองแดง 500,000 บาท

ผู้ฝึกสอนได้ส่วนแบ่งตามขนาดทีม

ผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลคิดเป็นสัดส่วนจากเงินรางวัลของนักกีฬา โดยแบ่งตามจำนวนนักกีฬาที่ดูแล

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ประเภทบุคคลหรือทีมไม่เกิน 6 คน ผู้ฝึกสอนได้รับร้อยละ 20

  • เหรียญทอง 400,000 บาท
  • เหรียญเงิน 200,000 บาท
  • เหรียญทองแดง 100,000 บาท

ประเภททีมตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ผู้ฝึกสอนได้รับร้อยละ 10

  • เหรียญทอง 200,000 บาท
  • เหรียญเงิน 100,000 บาท
  • เหรียญทองแดง 50,000 บาท

สมาคมกีฬาได้ร้อยละ 30 เพดาน 10 ล้านบาท

สมาคมกีฬาต้นสังกัดได้รับเงินรางวัลคิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินรางวัลรวมที่นักกีฬาในสังกัดได้รับ โดยกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 10,000,000 บาทต่อสมาคม

จ่ายภายใน 7 วันหลังจบการแข่งขัน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุว่า จะจัดงานมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาหลังจบการแข่งขันภายใน 7 วัน ต่างจากในอดีตที่นักกีฬาต้องรอเงินรางวัลเป็นเวลานาน

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นอกจากเงินรางวัลแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังจัดสรรงบประมาณเก็บตัวฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา งบประมาณการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในทุกชนิดกีฬา

ทัพไทยส่ง 690 คน เป้าอย่างน้อย 15 เหรียญทอง

ประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 690 คน จาก 43 สมาคมกีฬา โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 15 เหรียญทอง มีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประกาศเป้าหมาย และนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย

หากทำได้ตามเป้าหมาย 15 เหรียญทอง เฉพาะเงินรางวัลส่วนของนักกีฬาในหมวดเหรียญทองจะอยู่ที่ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคำนวณจากอัตรา 2 ล้านบาทต่อเหรียญ ยังไม่รวมเหรียญเงิน เหรียญทองแดง ส่วนแบ่งของผู้ฝึกสอน และส่วนแบ่งของสมาคมกีฬา

ทั้งนี้ ในกีฬาประเภททีม นักกีฬาที่ร่วมทีมแต่ละคนจะได้รับเงินรางวัลตามอัตราของเหรียญที่ได้ ยอดเงินรวมที่รัฐต้องจ่ายจริงจึงขึ้นอยู่กับว่าเหรียญมาจากกีฬาประเภทใด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 10:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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