เปิดยอดเงินอัดฉีด เอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทองรับ 2 ล้าน โค้ชและสมาคมได้ด้วย
ทัพนักกีฬาไทยลงชิงชัยในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งส่วนของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาต้นสังกัด
เงินอัดฉีดนักกีฬา เอเชียนเกมส์ 2026
นักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้
- เหรียญทอง 2,000,000 บาท
- เหรียญเงิน 1,000,000 บาท
- เหรียญทองแดง 500,000 บาท
ผู้ฝึกสอนได้ส่วนแบ่งตามขนาดทีม
ผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลคิดเป็นสัดส่วนจากเงินรางวัลของนักกีฬา โดยแบ่งตามจำนวนนักกีฬาที่ดูแล
ประเภทบุคคลหรือทีมไม่เกิน 6 คน ผู้ฝึกสอนได้รับร้อยละ 20
- เหรียญทอง 400,000 บาท
- เหรียญเงิน 200,000 บาท
- เหรียญทองแดง 100,000 บาท
ประเภททีมตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ผู้ฝึกสอนได้รับร้อยละ 10
- เหรียญทอง 200,000 บาท
- เหรียญเงิน 100,000 บาท
- เหรียญทองแดง 50,000 บาท
สมาคมกีฬาได้ร้อยละ 30 เพดาน 10 ล้านบาท
สมาคมกีฬาต้นสังกัดได้รับเงินรางวัลคิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินรางวัลรวมที่นักกีฬาในสังกัดได้รับ โดยกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ 10,000,000 บาทต่อสมาคม
จ่ายภายใน 7 วันหลังจบการแข่งขัน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุว่า จะจัดงานมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาหลังจบการแข่งขันภายใน 7 วัน ต่างจากในอดีตที่นักกีฬาต้องรอเงินรางวัลเป็นเวลานาน
นอกจากเงินรางวัลแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังจัดสรรงบประมาณเก็บตัวฝึกซ้อม เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา งบประมาณการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ในทุกชนิดกีฬา
ทัพไทยส่ง 690 คน เป้าอย่างน้อย 15 เหรียญทอง
ประเทศไทยส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 690 คน จาก 43 สมาคมกีฬา โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย 15 เหรียญทอง มีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ประกาศเป้าหมาย และนายธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
หากทำได้ตามเป้าหมาย 15 เหรียญทอง เฉพาะเงินรางวัลส่วนของนักกีฬาในหมวดเหรียญทองจะอยู่ที่ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคำนวณจากอัตรา 2 ล้านบาทต่อเหรียญ ยังไม่รวมเหรียญเงิน เหรียญทองแดง ส่วนแบ่งของผู้ฝึกสอน และส่วนแบ่งของสมาคมกีฬา
ทั้งนี้ ในกีฬาประเภททีม นักกีฬาที่ร่วมทีมแต่ละคนจะได้รับเงินรางวัลตามอัตราของเหรียญที่ได้ ยอดเงินรวมที่รัฐต้องจ่ายจริงจึงขึ้นอยู่กับว่าเหรียญมาจากกีฬาประเภทใด
แหล่งอ้างอิง
- PPTV HD 36 หลักเกณฑ์เงินรางวัลเอเชียนเกมส์ 2026
- เดลินิวส์ กกท. แจกเงินรางวัลภายใน 7 วัน
- เดลินิวส์ กกท. และกองทุนกีฬาหนุนทัพไทยเต็มพิกัด
- THE STANDARD ไทยส่งนักกีฬา 690 คน ตั้งเป้า 15 เหรียญทอง
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