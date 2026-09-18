เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:23 น.
เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส

เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย-ไม่มีวันคืนดี จากนี้เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อเต็มที่ทุกกรรม หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัดสืบพยาน คดีที่ หนุ่ม กรรชัย ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทั้งหมด 17 กรรม

ทันทีที่ฝั่งของ ปู มัณฑนา เดินทางมาถึงศาล ทางทนายความของปูก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นด่านแรกว่า “วันนี้ตั้งใจจะมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับพี่หนุ่ม ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ลูกความมีความผิดพลาดในพฤติกรรมจริง วันนี้เลยอยากไกล่เกลี่ยเพื่อลดจำนวนคดี ไม่อยากให้กระทบกับใคร และต้องรอพิจารณาว่าพี่หนุ่มจะยอมให้อภัยหรือไม่”

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ขณะที่ทาง หนุ่ม กรรชัย มี ทนายตุ๋ย เป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นศาล ระบุว่า “ฝั่งพี่หนุ่มไม่ได้เป็นคนยื่นขอไกล่เกลี่ยแบบที่ถูกอ้าง แต่เป็นนโยบายศาลที่ใช้ดุลพินิจให้ลองคุยกันก่อน และมองว่าที่ฝั่งพี่ปูเปลี่ยนใจมาขอเจรจา ไม่ใช่เพราะอยากลดคดีความ แต่เป็นเพราะกลัวจะติดคุกมากกว่า เพราะก่อนหน้านี้ยังปากแจ๋ว โพสต์ด่าพี่หนุ่มกับภรรยาแล้วลบทิ้งอยู่เลย ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ ทางทนายก็ได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว

จุดยืนพี่หนุ่มชัดเจนคือ ไม่เรียกค่าเสียหายสักบาท เพราะรู้ว่าคู่กรณีโดนฟ้องล้มละลายอยู่ เรียกร้องไปก็ไม่มีเงิน แต่สิ่งที่ต้องการคือให้คู่กรณีสูญเสียอิสรภาพ รับโทษทางอาญาเท่านั้น

พี่ปูมีคดีที่โดนจำคุกแบบไม่รอลงอาญาติดตัวอยู่แล้ว ถ้าคดีนี้รับสารภาพปุ๊บ ก็คือเดินเข้าคุกทันที ก็อยากจะฝากว่า สู้ให้สุด เอาตัวเองออกจากคุกให้ได้… ถ้าต้องเข้าไปอยู่ข้างใน ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย เพราะมันเกิดจากความปากแจ๋วของคุณเอง”

หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส-3
ภาพจาก : FB อรรถรส

ต่อมาในช่วงพักเที่ยง ปู มัณฑนา พร้อมทนายความ กลับลงมาให้สัมภาษณ์ต่ออีกครั้ง เพื่อโต้ข่าวลือที่หลุดไปช่วงเช้าว่าเธอนั้นยอมรับสารภาพผิดและขอไกล่เกลี่ยแล้วนั้น ปู มัณฑนา ปี๊ดแตกพูดขึ้นมากลางวงสัมภาษณ์ว่า “รายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3 โกหก บิดเบือนข้อเท็จจริง พี่ปูยังไม่ได้พูดอะไรเลย”

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ทางทนายความจึงต้องรีบพูดเพื่อเบรกทันที โดยทนายรีบอธิบายว่า “สาเหตุที่ไม่อยากให้พี่ปูพูดเอง เป็นเพราะพี่ปูเป็นคนคิดอะไรก็พูดตรง ๆ ไม่ได้กลั่นกรอง กลัวจะไปพูดอะไรให้คดีความงอกขึ้นมาเพิ่มอีก เลยขอสั่งห้ามและเป็นคนชี้แจงแทนดีกว่า”

นอกจากนี้ ปู มัณฑนา ยังได้เผยความรู้สึกวินาทีที่เผชิญหน้ากับ หนุ่ม กรรชัย ในห้องพิจารณาคดี ระบุว่า “ก็ดีใจที่ได้เจอ แต่ความจริงคือ ไม่ได้คุย ไม่ได้สบตา ไม่มียิ้มให้กันเลย บรรยากาศตึงสุด ๆ ต่างคนต่างอยู่ คุยผ่านทนายอย่างเดียว”

หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส-4
ภาพจาก : FB อรรถรส

สุดท้ายแล้วการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล เพราะเงื่อนไขและธงในใจของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน ศาลจึงสั่งให้เข้าสู่กระบวนการสืบพยานสู้คดีกันต่อไปตามระเบียบ ฝั่งที่ปรึกษาทนายพี่ปูบอกว่าไม่กังวล มั่นใจว่าเตรียมตัวมาดีและหักล้างหลักฐานได้หมด แต่ฝั่งพี่หนุ่มก็เตรียมพยานเด็ดไว้ 4 ปาก ไฮไลต์คือการงัดผู้เชี่ยวชาญด้านนิติภาษาศาสตร์จากสำนักงานศาลยุติธรรม มาขึ้นเบิกความ เพื่อชี้ให้ศาลเห็นเลยว่า แม้พี่ปูจะไม่ได้พิมพ์เอ่ยชื่อตรง ๆ แต่รูปประโยคแบบนี้ วิญญูชนหรือใครอ่านก็รู้ทันทีว่าด่าใคร

จากการที่ศาลมีนัดสืบพยาน คดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ทั้งหมด 7 กรรม ตามข้อมูลข้างต้น โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดในการพูดคุยไกล่เกลี่ยในห้องพิจารณาเมื่อวานนี้ (17 ก.ย. 69) ซึ่งจุดเริ่มต้นคือทางศาลแจ้งว่า “ฝั่ง ปู มัณฑนา อยากเจรจาไกล่เกลี่ย”

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ทาง หนุ่ม กรรชัย ก็รับฟังและยินดีที่จะคุยด้วย โดยการยื่นข้อเสนอเพียงข้อเดียว คือ “ให้ปูยอมรับสารภาพต่อหน้าศาลว่าได้มีการโพสต์ด่าจริง ๆ และไม่ต้องไปกราบขอโทษต่อหน้าสื่อด้วย แค่รับสารภาพความจริงในคดีก็พอ ถ้ายอมรับสารภาพคดีนี้ก็ยินดีเซ็นถอนฟ้องคดีที่เหลือทั้งหมดรวม ๆ แล้วเกือบ 80-100 กรรม ให้ในทันที” ทว่า ปู มัณฑนา กลับปฏิเสธที่จะไม่รับข้อเสนอนี้ ทำเอาพี่หนุ่มถึงกับงงว่าทำไมถึงไม่เอา ทั้ง ๆ ที่จะยอมถอนฟ้องให้เกือบ 70 กรรม

หนุ่ม กรรชัย คาดเดาสาเหตุที่คู่กรณีปฏิเสธข้อเสนอของตนว่า “อีกฝ่ายอาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิด หรือกังวลว่าถ้ายอมรับสารภาพคดีนี้จะไปกระทบชิ่งโดนคดีความเก่า ๆ ที่ตัวเขายังค้างอยู่” ทั้งยังฝากถึงพวกที่ชอบด่าลอย ๆ แล้วอ้างว่า “ไม่ได้เอ่ยชื่อ” นั้น มันใช้ไม่ได้จริง เพราะตอนเกิดเรื่อง วิญญูชน อ่านปุ๊บก็เชื่อมโยงได้ทันทีว่าด่าใครสื่อมวลชนทุกคนวิ่งมาสัมภาษณ์พี่หนุ่มหมด ไม่ได้มีใครไปสัมภาษณ์พี่สรยุทธหรือคุณพุทธ งานนี้เลยต้องฟ้องเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้สังคม

หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส-5
ภาพจาก : FB บิ๊กเกรียน

ต่อมาเป็นการสืบพยานในช่วงบ่าย ที่ทำให้ หนุ่ม กรรชัย และทนายความ ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก เมื่อจู่ ๆ ฝั่งจำเลยมีการนำเอาหลักฐานปลอม ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล โดยฝั่งจำเลยเลือกต่อสู้ด้วยการหงายการ์ดปฏิเสธ อ้างว่า เฟซบุ๊กมีปัญหาที่โพสต์ด่านั้นตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ แถมยังอ้างว่า ภาพหลักฐานที่ฝั่งทนายโจทก์แคปภาพหน้าจอและปรินต์เอกสารส่งให้ศาลนั้น “ถูกตัดต่อขึ้นมา”

งานนี้ ทนายตุ๋ย จึงสวนกลับแบบเถียงไม่ออกด้วยการเปิดคลิปวิดีโอที่ทนายอัดหน้าจอเฟซบุ๊กของ ปู มัณฑนา เอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้ดูกลางศาล ในคลิปเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ เผยให้เห็นสถิติชัดเจนว่าโพสต์นั้นมีคนกดไลก์ 211 ครั้ง คอมเมนต์ 60 ครั้ง และมีการกดแชร์ คลิปดังกล่าวเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีการตัดต่อเอกสารแล้วยื่นให้ศาลแน่นอน

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ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ประกาศ ปิดประตูตาย ไม่มีโอกาสคืนดีกันได้อีกต่อไปแล้ว ถือว่าให้โอกาสไปแล้วแต่ไม่คว้าเอาไว้เอง จากนี้หมดเวลาใจอ่อนต้องว่ากันไปตามกระบวนการสืบพยานแบบยาวๆ

ส่วนประเด็นก่อนหน้าที่ฝั่งพี่ปูเคยลั่นวาจาไว้ว่า “จะยอมไกล่เกลี่ยก็ต่อเมื่อพี่หนุ่ม ถอดทนายตุ๋ยออกจากการเป็นทนายความ” นั้น ทนายตุ๋ย เผยว่า “พี่หนุ่มไม่ได้ถอดตนออก ตนยังคงทำคดีและสู้ให้พี่หนุ่มต่อเหมือนเดิม แต่สาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปในห้องไกล่เกลี่ยด้วย เป็นเพราะศาลท่านมีนโยบายสั่งให้แยกคุยคนละฝั่งเท่านั้น ไม่ใช่การโดนถอดจากคดีตามที่อีกฝั่งเข้าใจผิด”

หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส-6
ภาพจาก : FB เจ๊มอย108 V1

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 11:23 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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