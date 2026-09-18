เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย ลุยฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อ หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส
เจรจาล้มเหลว! หนุ่ม กรรชัย ปิดประตูตาย-ไม่มีวันคืนดี จากนี้เดินหน้าฟ้อง ปู มัณฑนา ต่อเต็มที่ทุกกรรม หลังคู่กรณีปฏิเสธโอกาส
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีนัดสืบพยาน คดีที่ หนุ่ม กรรชัย ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทั้งหมด 17 กรรม
ทันทีที่ฝั่งของ ปู มัณฑนา เดินทางมาถึงศาล ทางทนายความของปูก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นด่านแรกว่า “วันนี้ตั้งใจจะมาขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับพี่หนุ่ม ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ลูกความมีความผิดพลาดในพฤติกรรมจริง วันนี้เลยอยากไกล่เกลี่ยเพื่อลดจำนวนคดี ไม่อยากให้กระทบกับใคร และต้องรอพิจารณาว่าพี่หนุ่มจะยอมให้อภัยหรือไม่”
ขณะที่ทาง หนุ่ม กรรชัย มี ทนายตุ๋ย เป็นตัวแทนในการให้สัมภาษณ์ก่อนขึ้นศาล ระบุว่า “ฝั่งพี่หนุ่มไม่ได้เป็นคนยื่นขอไกล่เกลี่ยแบบที่ถูกอ้าง แต่เป็นนโยบายศาลที่ใช้ดุลพินิจให้ลองคุยกันก่อน และมองว่าที่ฝั่งพี่ปูเปลี่ยนใจมาขอเจรจา ไม่ใช่เพราะอยากลดคดีความ แต่เป็นเพราะกลัวจะติดคุกมากกว่า เพราะก่อนหน้านี้ยังปากแจ๋ว โพสต์ด่าพี่หนุ่มกับภรรยาแล้วลบทิ้งอยู่เลย ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ ทางทนายก็ได้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้ว
จุดยืนพี่หนุ่มชัดเจนคือ ไม่เรียกค่าเสียหายสักบาท เพราะรู้ว่าคู่กรณีโดนฟ้องล้มละลายอยู่ เรียกร้องไปก็ไม่มีเงิน แต่สิ่งที่ต้องการคือให้คู่กรณีสูญเสียอิสรภาพ รับโทษทางอาญาเท่านั้น
พี่ปูมีคดีที่โดนจำคุกแบบไม่รอลงอาญาติดตัวอยู่แล้ว ถ้าคดีนี้รับสารภาพปุ๊บ ก็คือเดินเข้าคุกทันที ก็อยากจะฝากว่า สู้ให้สุด เอาตัวเองออกจากคุกให้ได้… ถ้าต้องเข้าไปอยู่ข้างใน ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย เพราะมันเกิดจากความปากแจ๋วของคุณเอง”
ต่อมาในช่วงพักเที่ยง ปู มัณฑนา พร้อมทนายความ กลับลงมาให้สัมภาษณ์ต่ออีกครั้ง เพื่อโต้ข่าวลือที่หลุดไปช่วงเช้าว่าเธอนั้นยอมรับสารภาพผิดและขอไกล่เกลี่ยแล้วนั้น ปู มัณฑนา ปี๊ดแตกพูดขึ้นมากลางวงสัมภาษณ์ว่า “รายการเรื่องเล่าเช้านี้ของช่อง 3 โกหก บิดเบือนข้อเท็จจริง พี่ปูยังไม่ได้พูดอะไรเลย”
ทางทนายความจึงต้องรีบพูดเพื่อเบรกทันที โดยทนายรีบอธิบายว่า “สาเหตุที่ไม่อยากให้พี่ปูพูดเอง เป็นเพราะพี่ปูเป็นคนคิดอะไรก็พูดตรง ๆ ไม่ได้กลั่นกรอง กลัวจะไปพูดอะไรให้คดีความงอกขึ้นมาเพิ่มอีก เลยขอสั่งห้ามและเป็นคนชี้แจงแทนดีกว่า”
นอกจากนี้ ปู มัณฑนา ยังได้เผยความรู้สึกวินาทีที่เผชิญหน้ากับ หนุ่ม กรรชัย ในห้องพิจารณาคดี ระบุว่า “ก็ดีใจที่ได้เจอ แต่ความจริงคือ ไม่ได้คุย ไม่ได้สบตา ไม่มียิ้มให้กันเลย บรรยากาศตึงสุด ๆ ต่างคนต่างอยู่ คุยผ่านทนายอย่างเดียว”
สุดท้ายแล้วการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่เป็นผล เพราะเงื่อนไขและธงในใจของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน ศาลจึงสั่งให้เข้าสู่กระบวนการสืบพยานสู้คดีกันต่อไปตามระเบียบ ฝั่งที่ปรึกษาทนายพี่ปูบอกว่าไม่กังวล มั่นใจว่าเตรียมตัวมาดีและหักล้างหลักฐานได้หมด แต่ฝั่งพี่หนุ่มก็เตรียมพยานเด็ดไว้ 4 ปาก ไฮไลต์คือการงัดผู้เชี่ยวชาญด้านนิติภาษาศาสตร์จากสำนักงานศาลยุติธรรม มาขึ้นเบิกความ เพื่อชี้ให้ศาลเห็นเลยว่า แม้พี่ปูจะไม่ได้พิมพ์เอ่ยชื่อตรง ๆ แต่รูปประโยคแบบนี้ วิญญูชนหรือใครอ่านก็รู้ทันทีว่าด่าใคร
จากการที่ศาลมีนัดสืบพยาน คดี หนุ่ม กรรชัย ฟ้อง ปู มัณฑนา ข้อหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ทั้งหมด 7 กรรม ตามข้อมูลข้างต้น โดยมีการเปิดเผยรายละเอียดในการพูดคุยไกล่เกลี่ยในห้องพิจารณาเมื่อวานนี้ (17 ก.ย. 69) ซึ่งจุดเริ่มต้นคือทางศาลแจ้งว่า “ฝั่ง ปู มัณฑนา อยากเจรจาไกล่เกลี่ย”
ทาง หนุ่ม กรรชัย ก็รับฟังและยินดีที่จะคุยด้วย โดยการยื่นข้อเสนอเพียงข้อเดียว คือ “ให้ปูยอมรับสารภาพต่อหน้าศาลว่าได้มีการโพสต์ด่าจริง ๆ และไม่ต้องไปกราบขอโทษต่อหน้าสื่อด้วย แค่รับสารภาพความจริงในคดีก็พอ ถ้ายอมรับสารภาพคดีนี้ก็ยินดีเซ็นถอนฟ้องคดีที่เหลือทั้งหมดรวม ๆ แล้วเกือบ 80-100 กรรม ให้ในทันที” ทว่า ปู มัณฑนา กลับปฏิเสธที่จะไม่รับข้อเสนอนี้ ทำเอาพี่หนุ่มถึงกับงงว่าทำไมถึงไม่เอา ทั้ง ๆ ที่จะยอมถอนฟ้องให้เกือบ 70 กรรม
หนุ่ม กรรชัย คาดเดาสาเหตุที่คู่กรณีปฏิเสธข้อเสนอของตนว่า “อีกฝ่ายอาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิด หรือกังวลว่าถ้ายอมรับสารภาพคดีนี้จะไปกระทบชิ่งโดนคดีความเก่า ๆ ที่ตัวเขายังค้างอยู่” ทั้งยังฝากถึงพวกที่ชอบด่าลอย ๆ แล้วอ้างว่า “ไม่ได้เอ่ยชื่อ” นั้น มันใช้ไม่ได้จริง เพราะตอนเกิดเรื่อง วิญญูชน อ่านปุ๊บก็เชื่อมโยงได้ทันทีว่าด่าใครสื่อมวลชนทุกคนวิ่งมาสัมภาษณ์พี่หนุ่มหมด ไม่ได้มีใครไปสัมภาษณ์พี่สรยุทธหรือคุณพุทธ งานนี้เลยต้องฟ้องเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้สังคม
ต่อมาเป็นการสืบพยานในช่วงบ่าย ที่ทำให้ หนุ่ม กรรชัย และทนายความ ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก เมื่อจู่ ๆ ฝั่งจำเลยมีการนำเอาหลักฐานปลอม ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล โดยฝั่งจำเลยเลือกต่อสู้ด้วยการหงายการ์ดปฏิเสธ อ้างว่า เฟซบุ๊กมีปัญหาที่โพสต์ด่านั้นตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ แถมยังอ้างว่า ภาพหลักฐานที่ฝั่งทนายโจทก์แคปภาพหน้าจอและปรินต์เอกสารส่งให้ศาลนั้น “ถูกตัดต่อขึ้นมา”
งานนี้ ทนายตุ๋ย จึงสวนกลับแบบเถียงไม่ออกด้วยการเปิดคลิปวิดีโอที่ทนายอัดหน้าจอเฟซบุ๊กของ ปู มัณฑนา เอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วให้ดูกลางศาล ในคลิปเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ เผยให้เห็นสถิติชัดเจนว่าโพสต์นั้นมีคนกดไลก์ 211 ครั้ง คอมเมนต์ 60 ครั้ง และมีการกดแชร์ คลิปดังกล่าวเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีการตัดต่อเอกสารแล้วยื่นให้ศาลแน่นอน
ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ประกาศ ปิดประตูตาย ไม่มีโอกาสคืนดีกันได้อีกต่อไปแล้ว ถือว่าให้โอกาสไปแล้วแต่ไม่คว้าเอาไว้เอง จากนี้หมดเวลาใจอ่อนต้องว่ากันไปตามกระบวนการสืบพยานแบบยาวๆ
ส่วนประเด็นก่อนหน้าที่ฝั่งพี่ปูเคยลั่นวาจาไว้ว่า “จะยอมไกล่เกลี่ยก็ต่อเมื่อพี่หนุ่ม ถอดทนายตุ๋ยออกจากการเป็นทนายความ” นั้น ทนายตุ๋ย เผยว่า “พี่หนุ่มไม่ได้ถอดตนออก ตนยังคงทำคดีและสู้ให้พี่หนุ่มต่อเหมือนเดิม แต่สาเหตุที่ไม่ได้เข้าไปในห้องไกล่เกลี่ยด้วย เป็นเพราะศาลท่านมีนโยบายสั่งให้แยกคุยคนละฝั่งเท่านั้น ไม่ใช่การโดนถอดจากคดีตามที่อีกฝั่งเข้าใจผิด”
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส