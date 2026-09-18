“สีหศักดิ์” เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก
สีหศักดิ์ เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก ยืนยันไทยไม่ต้องการกระทบกระทั่ง หลีกเลี่ยงได้ยิ่งดี
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชา ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982 หรือ UNCLOS ว่า ตนได้แจ้งรายละเอียดกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าเป็นไปด้วยดี เราได้แสดงท่าทีของเรา ซึ่งประเด็น UNCLOS เป็นการประนอมภาคบังคับ
ในส่วนของเรา เราพูดภาพรวมว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใจในการเจรจา ซึ่งการที่เราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน ต้องหาข้อยุติที่ยั่งยืน แต่สำหรับประเทศไทย ข้อยุติที่ยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนเสียก่อน
เมื่อถามว่า ฝั่งกัมพูชามีท่าทีอย่างไรบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เขาก็มีท่าทีอย่างที่บอกไป เขาก็เน้นเรื่องการปักปันเขตแดนส่วนหนึ่ง แต่ถ้าการปักปันยังไม่เสร็จหรือต้องใช้เวลา เขาก็อยากไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ และการพัฒนาร่วมกัน แต่ทางเราก็ยืนหยัดในเรื่องการปักปันเขตแดนให้มีความชัดเจน ส่วนเรื่องการพัฒนาร่วมกัน หรือการแบ่งปันทรัพยากร เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันทีหลัง ย้ำว่าเขตแดนต้องชัดเจนก่อน
เมื่อถามว่า ขณะนี้ถือว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็เป็นไปด้วยดี มีท่าทีที่ประนีประนอม ก็อาจจะเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้
ส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตแห่งใหม่ และเพิ่งกลบไป นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตรงนั้นก็เป็นสัญญาณ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของทางบก เราก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกัน อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ
- เปิดถ้อยแถลง “สีหศักดิ์” ประชุม UNCLOS โต้กัมพูชา บิดเบือนข้อเท็จจริง เล่นบทเหยื่อ
- กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน