“สีหศักดิ์” เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:58 น.

สีหศักดิ์ เผยกัมพูชามีท่าทีประนีประนอม อาจเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้ หลัง UNCLOS นัดแรก ยืนยันไทยไม่ต้องการกระทบกระทั่ง หลีกเลี่ยงได้ยิ่งดี

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชา ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982 หรือ UNCLOS ว่า ตนได้แจ้งรายละเอียดกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าเป็นไปด้วยดี เราได้แสดงท่าทีของเรา ซึ่งประเด็น UNCLOS เป็นการประนอมภาคบังคับ

ในส่วนของเรา เราพูดภาพรวมว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใจในการเจรจา ซึ่งการที่เราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน ต้องหาข้อยุติที่ยั่งยืน แต่สำหรับประเทศไทย ข้อยุติที่ยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนเสียก่อน

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เมื่อถามว่า ฝั่งกัมพูชามีท่าทีอย่างไรบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เขาก็มีท่าทีอย่างที่บอกไป เขาก็เน้นเรื่องการปักปันเขตแดนส่วนหนึ่ง แต่ถ้าการปักปันยังไม่เสร็จหรือต้องใช้เวลา เขาก็อยากไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ และการพัฒนาร่วมกัน แต่ทางเราก็ยืนหยัดในเรื่องการปักปันเขตแดนให้มีความชัดเจน ส่วนเรื่องการพัฒนาร่วมกัน หรือการแบ่งปันทรัพยากร เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันทีหลัง ย้ำว่าเขตแดนต้องชัดเจนก่อน

เมื่อถามว่า ขณะนี้ถือว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็เป็นไปด้วยดี มีท่าทีที่ประนีประนอม ก็อาจจะเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้

ส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตแห่งใหม่ และเพิ่งกลบไป นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตรงนั้นก็เป็นสัญญาณ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนของทางบก เราก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกัน อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:58 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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