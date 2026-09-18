“ทนายไข่มุก” เข้าแจ้งความล็อตแรก 7 คดี เตือนเป็นคนปากดีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ
ทนายไข่มุก เข้าแจ้งความล็อตแรก 7 คดี ฐานหมิ่นประมาท เตือนเป็นคนปากดีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ รับคำขอโทษเป็นเงินสด
ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สวัสดีวันศุกร์ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ” โดยเปิดเผยว่าตนได้เข้าแจ้งความ 7 คดี เนื่องจากเคสนี้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทหลายกรรม จึงต้องรีบแจ้งความไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นอาจทำสำนวนไม่ทัน เพราะความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นต้องร้องทุกข์ใน 3 เดือน
ทนายไข่มุกระบุว่า จัดไปแบบจุกๆ การที่เราเป็นคนที่ปากดี ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้น เวรกรรม มาในรูปแบบแคปไว
มุกทำงานเยอะมากค่ะ ขึ้นเหนือลงใต้ นี่พึ่งว่างมาบรรเลง บอกแล้วว่า ให้ใจเย็นๆ ถึงคิวแน่นอน ไม่ต้องคลั่ง เดี๋ยวมีเอกสารถึงบ้านก็รู้เอง บอกแล้ว ว่าไม่ได้เป็นคนยอมไปเรื่อยแบบที่เห็นค่ะ ทำอะไรต้องมีธง เป็นคนใจดี แต่ใจดำ
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