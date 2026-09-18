ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:45 น.
ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง กูรูคราฟต์เบียร์หวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน

ถกสนั่น! ลิซ่า พูดถึงเบียร์ไทย ในรายการดัง นักขับเคลื่อนคราฟต์เบียร์ไทยหวั่น โดนกฎหมายไทยเล่นงาน พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ มาตรา 32/2

จากกระแสดรามาในโลกโซเชียล หลังจาก “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินชื่อดังระดับโลก ไปออกรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา The Tonight Show Starring Jimmy Fallon เพื่อพูดคุยถึงผลงานล่าสุดอย่างเพลง “SaWaDiKa” พร้อมโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้วยการชวนชิม “ส้มตำ” อาหารยอดฮิตของไทย และแชร์สูตรเครื่องดื่มที่ระบุว่าได้มาจากอินเทอร์เน็ต จนสร้างความฮือฮาและความสนุกสนานให้กับผู้ชมทั้งในสตูดิโอและทั่วโลก

ทว่าประเด็นดรามาเกิดขึ้นในช่วงที่ลิซ่าและจิมมี ฟอลลอน พิธีกรรายการ ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แบรนด์ดังของไทยด้วยกัน จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในแง่มุมทางกฎหมาย

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ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Arty Sivahansaphan นักขับเคลื่อนด้านคราฟต์เบียร์ไทย ได้โพสต์ข้อความถึงการตีความข้อกฎหมายใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32/2 ว่า

“เคสลิซ่า อาจจะเข้าข่าย 32/2 ในพรบ.ฉบับแก้ไข ซึ่งเขียนมาว่า “ห้ามผู้ใดใช้ชื่อเสียงหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อสื่อสารต่อสาธารณชน ด้วยการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมุ่งหมายชักจูงให้ผู้อื่มบริโภค ยกเว้นเป็นการสื่อสารทางวิชาการในวงจำกัด โดยมีหลักเกณฑ์ตามรมต.ประกาศกำหนด”

ที่ภาษามันมึนงงและชวนกำกวมแบบนี้ ขออธิบายว่าเป็นผลมาจากการที่ฝั่งต้านเหล้า หัวเด็ดตีนขาด ยืนกรานว่ายังไงก็จะต้องมีการห้ามสื่อสาร (คำนี้ตีความแบบกว้างได้)

โพสต์ประเด็น ลิซ่า โชว์เบียร์ไทยในรายการของอเมริกา
FB/ Arty Sivahansaphan

ทางเราซึ่งเป็น กมธ.เสียงส่วนน้อย ใช้เวลาเจรจาข้อนี้เกือบ 2 เดือน กว่าจะได้ข้อยุติว่า ให้มีสร้อยต่อท้ายว่าถ้าเป็นเรื่องวิชาการก็ขอให้สื่อสารได้ (คือขอให้เป็น fact ก็ควรสื่อสารได้) ไม่มีข้อแม้ยกเว้นว่า ถ้าสื่อนั้น ๆ มาจากนอกราชอาณาจักรจะไม่มีความผิด ข้อนี้เคยมีในพรบ.เก่า แต่ยกเลิกไปแล้ว

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แต่ ณ วันเวลาปัจจุบัน (17 ก.ย. 2569) กฎหมายลูกในหมวดมาตรา 32 ยังไม่ออกเลยสักข้อ ทำให้มันเป็นกึ่งสูญญากาศ ยังบังคับใช้กฏหมายในหมวดโฆษณาไม่ได้สักข้อ (ทางกรมพึ่งโดนพวกเราด่าเรื่องกฎหมายลูกไปเมื่อวีคที่แล้ว)

ขอไม่ออกความเห็นประเด็นว่าลิซ่าจะทำผิด พรบ.มั้ย เพราะตีความกันงงแน่นอน แต่ขอออกความเห็นว่าเคสลิซ่าไปออกรายการที่อเมริกา (รายการของ jimmy fallon นี่คือท็อปเทียร์มาก ๆ นะ) บรรดาอนุกรรมการเอามาพิจารณาไปออกกฎหมายลูกแบบประสาทแดกอีกครั้งแน่นอนครับ

ปล. ส่วนกู โดนปรับแบบบ้าคลั่ง เพราะแม่งออกกฏหมายลูกชักช้านี่ล่ะ ไอ้หอกเอ้ย”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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