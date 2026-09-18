ชาวโคราชอาลัย สิ้น “กุ๊ก ดีเจตัวกลม” เสียชีวิต ในวัย 56 ปี หลังป่วยมะเร็งปอด
ชาวโคราชอาลัย สิ้น “กุ๊ก ดีเจตัวกลม” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 56 ปี หลังเผชิญอาการป่วยจากโรคมะเร็งปอด ปิดตำนานคนดนตรีเมืองโคราช
วงการศิลปินเมืองโคราชเศร้า แจ้งข่าวการจากไปของ นายวรภพ จำนงค์จิตร หรือ กุ๊ก ดีเจตัวกลม อารมณ์ดี อายุ 56 ปี เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้อาการป่วยมะเร็งปอดจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ตรงกับกำหนดการฌาปนกิจ กุ๊ก ดีเจตัวกลม โดยมี พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล (เจ้าคุณโฮ้) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลศพ ซึ่งภายในงานเนืองเน้นไปด้วยครอบครัวคนสนิทเพื่อนพ้องที่เดินทางมาร่วมส่งดีเจดังเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความโศกเศร้า
สำหรับ นายวรภพ จำนงค์จิตร หรือ กุ๊ก เรียนจบเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้ากำลัง แต่เขากลับมีความชื่นชอบในชีวิตของการเป็นศิลปิน ทั้งยังเคยเป็น บอดี้การ์ด รักษาความปลอดภัยให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ (C.P. Group) และผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทย อีกด้วย
ต่อมาชีวิตของ กุ๊ก วรภพ พลิกผันได้มาเป็นนักจัดรายการวิทยุ ซึ่งยุคสมัยนั้น ถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาก จึงมีโอกาสได้รู้จักศิลปินจากค่ายเพลงต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะใช้อาชีพหน้าที่ไต่เต้าตัวเองขึ้นมาเป็นนายหน้าคอยจัดหาศิลปินให้การจัดงานแสดงต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นผู้จัดการวงแสตมป์ วงดนตรีคอมโบ้ชื่อดังของท้องถิ่น
ทั้งนี้ด้วยภาวะน้ำหนักตัวกว่า 160 กิโลกรัม ส่งผลให้มีปัญหาการใช้ชีวิตและสุขภาพไม่ค่อยดี มักมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก ตรวจพบหลายโรค และต้องเข้ารับการรักษาตัวบ่อยครั้ง ต่อมาตรวจเนื้อร้ายเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด