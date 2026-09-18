พระสงฆ์ถูกร่างทรงตุ๋น 4 หมื่น อ้างทำพิธีให้ได้พัดยศ โซเชียลสวดยับ กิเลสเป็นเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 10:06 น.
ทนายเกิดผล เผยพระมาขอคำปรึกษาหลังหมอดูร่างทรงหลอกเอาเงิน

ทนายเกิดผล ช็อก พระสงฆ์โร่ปรึกษากฎหมาย ถูกหมอดูร่างทรงหลอกทำพิธีให้ได้พัดยศ สูญเงิน 4 หมื่น โซเชียลวิจารณ์ยับลุ่มหลงลาภยศ ทำศาสนาเสื่อมเสีย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังมีพระสงฆ์เข้ามาปรึกษาข้อกฎหมาย เนื่องจากหมอดูร่างทรงหลอกลวงเอาเงินไปจำนวน 40,000 บาท โดยอ้างว่าสามารถทำพิธีเพื่อให้ได้รับพัดยศได้ แต่สุดท้ายกลับสูญเงินไปฟรี ๆ งานนี้ทนายเกิดผลทิ้งท้ายข้อความด้วยความเอือมระอาว่า “เจริญพวง ศาสนากู”

ต่อมา ทนายเกิดผลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ เล่าถึงบทสนทนาระหว่างให้คำปรึกษา เขาบ่นและต่อว่าพระสงฆ์ไปเหมือนกับที่หลายคนคิด แต่พระสงฆ์กลับตอบกลับมาว่า “คนเรามันผิดพลาดกันได้ เพราะก็เป็นคน พะนะ”

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ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระสงฆ์ท่านนี้ หลายคนมองว่าพระสงฆ์มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่แล้ว แต่กลับไปหลงเชื่อเรื่องงมงาย แทนที่จะยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา

บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่พระสงฆ์ยังลุ่มหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ แนะนำว่าหากยังมีกิเลสเรื่องนี้ก็ควรลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาส ซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมความศรัทธา และเลือกที่จะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนการใส่บาตรทำบุญ

พระปรึกษาทนาย ถูกหมอดูร่างทรงหลอก สูญเงิน 4 หมื่น
ภาพจาก Facebook : ทนายเกิดผล แก้วเกิด
ชาวเน็ตเมนต์หลังทนายเกิดผลเผยพระถูกร่างทรงหลอก-2
ภาพจาก Facebook : ทนายเกิดผล แก้วเกิด

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 10:06 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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