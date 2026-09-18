พระสงฆ์ถูกร่างทรงตุ๋น 4 หมื่น อ้างทำพิธีให้ได้พัดยศ โซเชียลสวดยับ กิเลสเป็นเหตุ
ทนายเกิดผล ช็อก พระสงฆ์โร่ปรึกษากฎหมาย ถูกหมอดูร่างทรงหลอกทำพิธีให้ได้พัดยศ สูญเงิน 4 หมื่น โซเชียลวิจารณ์ยับลุ่มหลงลาภยศ ทำศาสนาเสื่อมเสีย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังมีพระสงฆ์เข้ามาปรึกษาข้อกฎหมาย เนื่องจากหมอดูร่างทรงหลอกลวงเอาเงินไปจำนวน 40,000 บาท โดยอ้างว่าสามารถทำพิธีเพื่อให้ได้รับพัดยศได้ แต่สุดท้ายกลับสูญเงินไปฟรี ๆ งานนี้ทนายเกิดผลทิ้งท้ายข้อความด้วยความเอือมระอาว่า “เจริญพวง ศาสนากู”
ต่อมา ทนายเกิดผลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ เล่าถึงบทสนทนาระหว่างให้คำปรึกษา เขาบ่นและต่อว่าพระสงฆ์ไปเหมือนกับที่หลายคนคิด แต่พระสงฆ์กลับตอบกลับมาว่า “คนเรามันผิดพลาดกันได้ เพราะก็เป็นคน พะนะ”
ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระสงฆ์ท่านนี้ หลายคนมองว่าพระสงฆ์มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่แล้ว แต่กลับไปหลงเชื่อเรื่องงมงาย แทนที่จะยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา
บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่พระสงฆ์ยังลุ่มหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ แนะนำว่าหากยังมีกิเลสเรื่องนี้ก็ควรลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาส ซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมความศรัทธา และเลือกที่จะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนการใส่บาตรทำบุญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที
- บอย ท่าพระจันทร์ แปลกใจคนรีบออกตัวเกินงาม ทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อพระ-วัด
- พระพยอม เปรียบ สมีโชติ-สีกา ผีเน่ากับโลงผุ ต้องชดใช้เงินวัดทุกบาท ดึงศาสนาเสื่อม