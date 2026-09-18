อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่า เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ
อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่าอายุ 108 ปี เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ แถมประกอบอาหารบนพื้นด้วย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า องค์กรอาหาราและยาของรัฐมหาราษฏระ ได้สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่าแก่อายุ 108 ในโคโดบา ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบแมลงสาบและโถปัสสาวะในห้องเก็บวัตถุดิบ รวมไปถึงคราบเศษเนื้อและเลือดภายในตู้เย็น
ทาง อย. ท้องถิ่นระบุว่าร้านกาแฟดังกล่าวว่าฝ่าฝืนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารหลายประการและถือว่ามีความร้ายแรง
นอกจากพบโถปัสสาวะอยู่ภายในพื้นที่เก็บอาหารแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบว่าสถานที่ประกอบอาหารและล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ มีการนำอาหารมาจัดการโดยตรงบนพื้น และใช้น้ำที่ไม่สะอาด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าอาหารสดทั้งประเภทมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติไม่ได้ถูกแยกเก็บหรือจัดการอย่างเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบการใช้เขียงไม้ที่ชำรุด รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารไม่มีเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องโรงอาหารของโรงพยาบาลใกล้เคียง และจากการถูกยกเลิกใบอนุญาจองโรงอาหารในโรงพยาบาล ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการปูพรมตรวจมาตรฐานความสะอาดของร้านในพื้นที่ก่อนที่จะทำให้ร้านกาแฟดังกล่าวโดยระงับใบอนุญาตในที่สุด
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