อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่า เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:32 น.

อย.อินเดีย สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่าอายุ 108 ปี เจอโถปัสสาวะ-แมลงสาบในห้องเก็บวัตถุดิบ แถมประกอบอาหารบนพื้นด้วย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า องค์กรอาหาราและยาของรัฐมหาราษฏระ ได้สั่งระงับใบอนุญาตร้านกาแฟเก่าแก่อายุ 108 ในโคโดบา ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบแมลงสาบและโถปัสสาวะในห้องเก็บวัตถุดิบ รวมไปถึงคราบเศษเนื้อและเลือดภายในตู้เย็น

ทาง อย. ท้องถิ่นระบุว่าร้านกาแฟดังกล่าวว่าฝ่าฝืนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารหลายประการและถือว่ามีความร้ายแรง

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นอกจากพบโถปัสสาวะอยู่ภายในพื้นที่เก็บอาหารแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบว่าสถานที่ประกอบอาหารและล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ มีการนำอาหารมาจัดการโดยตรงบนพื้น และใช้น้ำที่ไม่สะอาด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าอาหารสดทั้งประเภทมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติไม่ได้ถูกแยกเก็บหรือจัดการอย่างเหมาะสม

เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบการใช้เขียงไม้ที่ชำรุด รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารไม่มีเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องโรงอาหารของโรงพยาบาลใกล้เคียง และจากการถูกยกเลิกใบอนุญาจองโรงอาหารในโรงพยาบาล ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการปูพรมตรวจมาตรฐานความสะอาดของร้านในพื้นที่ก่อนที่จะทำให้ร้านกาแฟดังกล่าวโดยระงับใบอนุญาตในที่สุด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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