นักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ขอโทษ ยอมสละคะแนนทั้งหมด หลังฝืนแข่งทั้งที่อุจจาระราด
โจอันนา เวียเทอร์ซิค ขอโทษชาวจีนและเพื่อนนักแข่ง HYROX ปมฝืนแข่งต่อทั้งที่อุจจาระราด น้อมรับผิด-ยอมสละคะแนนทั้งหมด ประกาศพักเบรกเพื่อทบทวนตัวเอง
จากกรณี โจอันนา เวียเทอร์ซิค นักกีฬา HYROX ชาวออสเตรเลีย ผู้ครองตำแหน่งสถิติโลกหญิงในการแข่งขันไฮร็อกซ์ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 1 นาที 23 วินาที แต่ระหว่างการแข่งที่สนามกีฬา National Speed Skating Oval กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เธออุจจาระราดจนเลอะเทอะแต่ยังคงฝืนแข่งขันต่อ หลังภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเธอถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะการไม่หยุดและออกจาการแข่งขันอาจเกิดความเสี่ยงรุนแรงต่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ ได้
ล่าสุด โจอันนา เวียเทอร์ซิค ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังกลายเป็นดราม่าไปทั่วโลก ระบุว่า “ฉันอยากขอโทษอย่างจริงใจต่อชาวจีน เพื่อนนักแข่ง ผู้ชม และผู้จัดงาน HYROX สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันที่กรุงปักกิ่ง
ช่วงเริ่มต้นการแข่งขัน ฉันรู้สึกว่าร่างกายฟิตและแข็งแรงสมบูรณ์ดี ไม่มีสัญญาณบ่งบอกเลยว่าจะเกิดอาการป่วย เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันเสียใจที่ตัดสินใจไม่ออกจากการแข่งขัน ฉันรู้ตัวว่าควรจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ฉันขอรับผิดชอบต่อการตัดสินใจแข่งต่อ และขอโทษอย่างสุดซึ้งสำหรับความไม่สบายใจและความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ฉันรู้ว่าการกระทำครั้งนี้ส่งผลกระทบไปไกลกว่าแค่ตัวฉันเอง และขอโทษจากใจจริงต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบ ฉันกำลังเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้และจะจดจำบทเรียนเหล่านี้ไว้ รวมถึงการเตือนตัวเองว่าชีวิตมีอะไรมากกว่าแค่การแข่งขัน และต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะถอยออกมา เมื่อทบทวนดูแล้ว ฉันจึงตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันย้อนหลังและสละคะแนนที่ได้รับมาทั้งหมด
ขอบคุณทุกคนที่เคียงข้างกัน ทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ ขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยและกำลังใจมาให้ สิ่งเหล่านี้มีความหมายมากเกินกว่าจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ในตอนนี้ ฉันจะขอใช้เวลาพักฟื้น ทบทวนตัวเอง และดูแลตัวเองกับครอบครัวให้ห่างไกลจากความวุ่นวายสักระยะ
รัก, โจ”
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