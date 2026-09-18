เครื่องบิน F-16 ตกขณะซ้อมบิน ในรัฐมิชิแกน เคราะห์ดีนักบินดีดตัวออกได้ทัน
เครื่องบิน F-16 ตกขณะซ้อมบิน ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เคราะห์ดีนักบินดีดตัวออกได้ทัน รายงานเบื้องต้นบอกชนนก
เมื่อวันที่ 18 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เครื่องบินรุ่น F-16 พลัดตกขณะบินฝึกซ้อมในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดไฟลุกไหม้หลังตกลงมา อย่างไรก็ตามนักบินสามารถดีดตัวได้ทัน
อ้างอิงจากบทสนทนาระหว่างนักบินและหอบังคับการระบุว่า “พวกเขา (ทหาร) อาจจะชนกับนก และเหมือนจะสูญเสียเครื่องยนต์ ก่อนจะดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบนเครื่องมีนักบินเพียงคนเดียว และประชาชนภาคพื้นดินไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการอพยพประชาชนในระยะ 1.6 กิโลเมตร เนื่องจาก “การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินตก”
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนต่อไปว่าเหตุเครื่องบินตกลงครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการชนนกหรือไม่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปีที่แล้ว เพียงแค่ในเมืองที่เกิดเหตุเพียงเมืองเดียวมีรายงานเครื่องบินชนนกมากึง 41 ครั้ง
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