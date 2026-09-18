ยินดี! มายด์ ลภัสลัล คลอดลูกชาย “น้องร็อคกี้” ฉายแววหล่อตั้งแต่เกิด สมฐานะทายาทตระกูลสิงห์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:24 น.
ยินดี! มายด์ ลภัสลัล คลอดลูกชาย "น้องร็อคกี้" ได้พ่อเต็มๆ ฉายแววหล่อตั้งแต่เกิด สมฐานะทายาทตระกูลสิงห์

ยินดี! มายด์ ลภัสลัล คลอดลูกชาย “น้องร็อคกี้” แล้ว เผยโฉมครั้งแรกหน้าเหมือนพ่อ “พาย สก๊อต” มาก ฉายแววหล่อตั้งแต่เกิด สมฐานะทายาทตระกูลสิงห์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล ที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะคลอดก่อนกำหนดแต่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งแม่และลูกเลย โดยตั้งชื่อให้ว่า “น้องร็อคกี้”

มายด์ ลภัสลัล ได้โพสต์แจ้งข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่เหมือนช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 ก.ย. 69) ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เผยโฉมหน้าชาวร็อครุ่นเบบี๋ให้ทุกคนได้ชมกัน ต้องบอกเลยว่า น้องร็อคกี้ น่ารักน่าชังมาก ๆ หน้าเหมือนคุณพ่อ พาย สก๊อต อย่างกับแกะ ฉายแววความหล่อออกมาตั้งแต่แรกเกิดกันเลยทีเดียว งานนี้แม่ ๆ ออนไลน์เตรียมซัพพอร์ตน้องร็อคกี้ลูกแม่มายด์-พ่อพาย กันอย่างเต็มที่แน่นอน

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“Baby Rocky is finally here! It’s earlier than we expected,but you’re already so strong and very healthy. You have brought pure light into our lives during a time when we needed it most. We promise to love you with all our hearts and protect your peace every single day. ขอบคุณคุณหมอและพี่ ๆ ทีมพยาบาลทุกคนมาก ๆ ที่ช่วยดูแลร็อคกี้นะค้าบ”

คนบันเทิงและชาวเน็ตร่วมยินดี คนบันเทิงและชาวเน็ตร่วมยินดี-1

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อ้างอิงจาก : IG wjmild

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 09:20 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 09:24 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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