เจ้าหน้าที่เร่งช่วย ชายตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 08:57 น.
ขอบคุณภาพจาก : ข่าวสด

เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ ชายตกท่อระบายน้ำมีความลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี เบื้องต้นยังไม่พบผู้ประสบเหตุ

สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุประชาชนพลัดตกท่อระบายน้ำ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 69 จึงรีบประสานกำลังรุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นท่อระบายน้ำ ความลึก 2-3 เมตร เบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาเร่งช่วยเหลือ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 08:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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