เจ้าหน้าที่เร่งช่วย ชายตกท่อระบายน้ำลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ ชายตกท่อระบายน้ำมีความลึก 3 เมตร ใต้ BTS ปุณณวิถี เบื้องต้นยังไม่พบผู้ประสบเหตุ
สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุประชาชนพลัดตกท่อระบายน้ำ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. เมื่อช่วงเวลาประมาณ 7.00 น. ของวันที่ 18 ก.ย. 69 จึงรีบประสานกำลังรุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นท่อระบายน้ำ ความลึก 2-3 เมตร เบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นชาย ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาเร่งช่วยเหลือ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด! 2 คนงานเมียนมาถูกไฟดูด ตกท่อร้อยสาย ลึก 15 เมตร ถ.ประชาชื่น
- หมอหมู เตือนชัด “เดินตกท่อระบายน้ำ” เสี่ยงภัยร้ายแฝง ที่มากกว่าเจ็บตัว
- หญิงตกท่อลึก 2 เมตรหน้าบ้าน เทศบาลรับผิด จนท. เปิดฝาแล้วไม่ปิด
โฆษณา