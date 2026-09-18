พรรคประชาชน งัดหลักฐานโต้โหวตสนับสนุน รถขยะ EV ตลอด ทำไมยังจัดหาไม่สำเร็จ?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 08:46 น.

พรรคประชาชน งัดหลักฐานโต้โหวตสนับสนุน รถขยะ EV ตลอด ทำไมโครงการทั้ง 11 วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ยังจัดหาไม่สำเร็จ

เพจเฟซบุ๊ก พรรคประชาชน กรุงเทพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “[ ย้อนมติ ส.ก. พรรคประชาชน สนับสนุนงบรถขยะ EV 11 โครงการ กว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมตั้งคำถามเหตุใดผู้ว่าจัดหาไม่สำเร็จ? ]

ส.ก. พรรคประชาชน ยืนยันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่รถพลังงานสะอาด โดยที่ผ่านมาได้เห็นชอบงบประมาณสำหรับการจัดหารถขยะ EV รวมถึงงบกลางที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ดำเนินโครงการ รวมไม่น้อยกว่า 11 โครงการ วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

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– ปี 2565 เห็นชอบงบประมาณเช่ารถขยะ 3 โครงการ วงเงินประมาณ 3,900 ล้านบาท
– ปี 2567 เห็นชอบงบประมาณเช่ารถขยะ 4 โครงการ วงเงินกว่า 6,000 ล้านบาท
– ปี 2567 ฝ่ายบริหารนำงบกลางที่สภาให้ความเห็นชอบไปใช้เช่ารถขยะ EV อีก 4 โครงการ วงเงิน 241 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2568 ส.ก. พรรคประชาชน ยังลงมติสนับสนุนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้โครงการรถขยะ EV สามารถดำเนินการต่อได้ และในปี 2569 ได้เห็นชอบงบจ้างเหมาเก็บขยะด้วยรถ EV ขณะเดียวกันได้ลงมติตัดโครงการจ้างเหมารถกวาดขยะที่ยังเสนอใช้รถสันดาป

มติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ส.ก. พรรคประชาชน สนับสนุนการใช้รถขยะ EV อย่างต่อเนื่อง แต่คำถามสำคัญคือ เหตุใดโครงการทั้ง 11 โครงการที่ได้รับกรอบวงเงินแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้สำเร็จ

ฝ่ายบริหาร กทม. จำเป็นต้องชี้แจงข้อร้องเรียนและข้อท้วงติงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งการกำหนด TOR ที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ตลอดจนข้อผิดพลาดด้านงบประมาณที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ

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การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดต้องดำเนินควบคู่กับความโปร่งใส การแข่งขันที่เป็นธรรม และความคุ้มค่าของงบประมาณ ฝ่ายบริหารจึงควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าโครงการติดขัดในขั้นตอนใด และจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบนำไปสู่บริการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนได้จริง”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 08:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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