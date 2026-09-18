“ตลาดเซฟวันโก” เตรียมปิดให้บริการสาขาศรีสมาน 1 ต.ค. รับยอดไม่ได้ตามเป้า
ตลาดเซฟวันโก เตรียมปิดให้บริการสาขาศรีสมาน 1 ต.ค. รับยอดไม่ได้ตามเป้า ขอบคุณผู้ค้าและผู้ใช้บริการทุกท่าน ยังสามารถใช้บริการได้ที่สาขาอื่น
เพจเฟซบุ๊ก SaveoneGo ของตลอดเซฟวันโก แจ้งข่าวว่า “ประกาศ ยุติการให้บริการ สาขาศรีสมาน ลูกค้า และ ผู้ค้า สามารถใช้บริการ ได้ที่ สาขา โคราช สาขา ประตูกรุงเทพ สาขา บางนา และเร็วๆนี้ กับ SaveoneGO สาขา รามคำแหงครับ”
จากแถลงการณ์ระบุว่า “ตลาดเซฟวันโก สาขาศรีสมาน ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 68 ซึ่งผลประกอบการในสาขานี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ตลาดจึงมีความจำเป็นต้องยุติการดำเนินงาน ‘สาขาศรีสมาน’ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 69 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการทุกท่าน อีกทั้งขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือทำให้ท่าได้รับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สำหรับ ตลาดเซฟวัน Go ลูกค้าและร้านค้าสามารถใช้บริการได้ปกติที่ สาขาโคราช, สาขาประตูกรุงเทพ, และ สาขาบางนา แล้วพบกันใหม่ สาขารามคำแหง เร็ว ๆ นี้”
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