คลัง ไปต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” ยืดอีก 2 เดือน เตรียมชง ครม. 22 ก.ย.
กระทรวงการคลัง ไปต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” ยืดอีก 2 เดือน เตรียมชงเข้าที่ประชุม ครม. 22 ก.ย. คาดมีวงเงินเพียงพอ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส อย่างแน่นอน เนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงคราม ซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชน โดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณ เกือบ 50,000 ล้านบาท จากวงเงินของ พ.ร.ก. กู้เงิน 400,000 ล้านบาท ในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชน
“สถานการณ์สงครามยังไม่จบ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาอย่างแน่นอน จึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป แต่จะช่วยเท่าไร ต้องขอดูงบประมาณก่อน เพราะเรามีเงินจำกัด เราอยากใช้วงเงินที่มีให้คุ้มค่า”
โดยในวันที่ 22 ก.ย. 2569 กระทรวงการคลัง จะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ โดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่ คาดว่าจะต่ออายุมาตรการได้ 2 เดือน ซึ่งการใช้จ่ายยังคงเป็นรูปแบบเดิม
ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 วงเงิน 400,000 ล้านบาท ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ออกไป จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2569 นี้ ส่วนวงเงินนั้น จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว
“คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบแล้ว เตรียมนำเสนอให้รมว.คลัง พิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ส่วนจะต่อเนื่องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง ขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ต้องรอ ครม.อนุมัติก่อน”
นายลวรณ กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้กับประชาชน ก็ต้องเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งจะได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2569 เป็นต้นไป ส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส
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