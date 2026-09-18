เลเยอร์สาวขอโทษ โพสต์คลิปกล่าวหาตากล้องลวนลามกลางงาน ก่อนพบว่าแค่สะกิดเท่านั้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 07:42 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 07:46 น.

คอสเพลเยอร์สาวขอโทษ หลังโพสต์คลิปกล่าวหาตากล้องลวนลามกลางงาน จนทำให้โดนยกเลิกงาน ก่อนพบว่าแค่สะกิดเท่านั้น

จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังจากคอสเพลย์เยอร์ หรือเลเยอร์หญิงรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความกล่าวหาช่างภาพคนหนึ่งได้ลวนลามตนเอง โดยระบุคร่าวๆว่า “เราไปงาน Cosnite ที่จัดข้างสถานีรัชโยธินแล้วโดนลวนลาม จึงขออนุญาตเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ตัวเองและใครหลายคนระวังตัวและตระหนักในการกระทำของตัวเองสำหรับผู้กระทำค่ะ ทั้งนี้ไม่มีเจตนาจะโจมตีงานแต่อย่างใดเพียงเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นและขออนุญาตใช้แผนผังงานเพื่อระบุตำแหน่งที่ถูกต้องได้

เราไปงานนี้คนเดียว กลุ่มเพื่อนๆ ที่สนิทไม่สะดวกไปด้วย แต่มีเพื่อนคนอื่นไป เราตั้งใจไปดูเกสแสดงอย่างเดียวและเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อกันตัวเองเมาด้วยเพราะบ้านไกลจากงาน เราแต่งเป็นสุโอเฟมใส่บอดี้สูทเว้าข้าง ตามในรูป

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ช่วง 20:08 น.หรือน้อยกว่านั้น Random dance พึ่งเริ่ม เรากับเพื่อนใหม่ในงานพากันลุกจากโต๊ะเพื่อไปดูคนเต้นบริเวณหน้าเวทีแต่คนมุงเยอะ เลยอยู่กันที่ทางเข้าฝั่งซ้ายจากหน้าประตู ซึ่งเพื่อนใหม่เราจะอยู่ตรงทางเดินที่คนเดินผ่านได้เท่านั้น ส่วนเราอยู่ริมๆ ตรงทางที่คนอื่นสามารถยืนดูหรือเดินไปมาเพราะเป็นที่ว่างตามที่วงไว้คือเป็นจุดที่เรายืนค่ะ

เรารู้ตัวว่าแต่งตัวยังไง เลยมีการเซฟตัวเองตลอด ไม่ว่าจะเดินให้แขนชิดเอวตลอด กอดอกกอดตัวเองเพื่อกันคนแตะ แต่ตอนนั้นเป็นสักจังหวะที่เราหามุมถ่ายเมนเราเต้นหรือดึงถุงมือ ‘มีคนฉวยโอกาสจับเข้าที่เอวเรา’ บริเวณซี่โครงอีกแค่คืบเดียวจะโดนหน้าอกแล้ว ย้ำว่า ‘จับ’ ไม่ใช่ ‘แตะ’

สัก1-2วิ เราก็รู้สึกตัวว่าเป็นมือผู้ชายเลยหันไปปัด จะหันไปมองหาคนทำแต่พบว่าตรงนั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย 3 คน เป็นตากล้องทุกคน เราเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนจับ เราพยายามจ้องหน้าทุกคนแล้วเพราะมันมืด คอนแทคเบลอและปิดตาข้างเดียว ทำให้มองเห็นยาก แต่เราได้จ้องไปทางคนนึงสักพักจนเขายกมือขึ้นมา ไม่รู้ยกทำไม เราอาจจะจ้องนานมากไปเขาอาจจะคิดว่าเราจะทักหรือไม่ก็เขาแหละที่เป็นคนทำแล้วเราจ้องถูกเลยยกมือขอโทษแล้วเขาก็เดินผ่านไป”

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อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางเลเยอร์ชายอีกท่านที่ชื่อว่า “แป้ง” ได้นำคลิปหลักฐานมาโต้ตอบตากล้องที่ชื่อว่าเพชร โดยเป็นยืนยันว่าไม่ใช่การลวนลามอย่างที่ฝ่ายหญิงกล่าวหาและเป็นแค่การแตะเท่านั้น ซึ่งทางกล้องไม่ได้เจตนาจะสะกิดเลเยอร์หญิงแต่ถูกเพื่อนสนิทสะกิดทัก แต่ด้วยความมืดเลยสะกิดผิดคน นอกจากนี้ยังการระบุในสื่อสังคมออนไลน์ดว้ยว่าจากดราม่าดังกล่าวทำให้ตากล้องที่ชื่อว่าเพชรที่มีกำหนดจะออกงานถูกยกเลิกคิวและได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก

ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางฝ่ายหญิงได้เขียนข้อความขอโทษทางตากล้องพร้อมระบุว่า “จากประเด็นเมื่อสักครู่ เราขออนุญาตใช้พื้นที่รับผิดและขอโทษคุณเพชรและคนอื่นๆ ที่สร้างความไม่สบายใจให้ค่ะ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอโทษและเราก็ได้บทเรียนเรื่องการตื่นตระหนกเกินเหตุและการใช้คำผิด

เจตนาแรกที่ลงเป็นภาพนิ่งเพราะเราไม่สามารถเบลอหน้าคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้จริงๆ เราเกรงจะสร้างความเสียหายให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนอกจากเรากับเขา เรื่องภาพเป็นคลิปเรามีเจตนาเท่านั้นแต่คงตระหนักน้อยไปว่าควรลงเป็นคลิปให้เห็นทั้งหมด เพราะมันส่งผลเสียต่ออีกฝ่ายและดูเข้าข้างตัวเองมากเกินไป

และเรื่องการแตะเนื้อต้องตัว ตอนนั้นเราตกใจจริงๆ ค่ะ เราไม่ชอบให้ใครถูกเนื้อต้องตัวอยู่แล้วหากไม่ไว้ใจหรือสนิท แล้วตอนนั้นเราไปงานคนเดียว จังหวะโดนเนื้อตัวหันไปเห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างๆ ในที่มืดๆ ก็ยอมรับเลยค่ะว่าตอนนั้นมีแต่การห่วงตัวเอง เราเตรียมใจมาบ้างแล้วว่าต้องป้องกันตัวเองระดับนึงแต่พอโดนเข้าจริงแล้วเกือบโดนหน้าอก ลักษณะมือเหมือนจับเข้ามา โป้งชี้กลางและมีแรงกดนิดหน่อยก่อนเราหันไป ทำให้เราตื่นกลัวและแพนิค

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เรื่องคำว่า ลวนลาม อันนี้เราใช้เกินกว่าเหตุ ขอยอมรับผิดเรื่องนี้ค่ะ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ เราไม่ได้ถือตัวเองว่าสวยจนต้องมีคนมาจ้องลวนลามแต่มันเป็นผับบาร์ ไม่รู้เจตนาเลยใช้คำนั้นไปและไม่ได้แก้ไขในส่วนนี้ ควรใช้หัวข้อแค่แค่โดนตัวและชี้แจงเท่านั้น ต้องขออภัยจริงๆ

ในส่วนนี้เราได้รู้มาว่าทางคุณเพชรอาการทรุดจากเรื่องดังกล่าว เรากราบขออภัยอย่างยิ่งด้วยจริงๆ ค่ะ เราไม่มีเจตนาจะทำลายอาชีพหรือทำลายตัวของคุณเพชรถึงขั้นชีวิตเลย เจตนาเริ่มแรกคืออยากให้ระวังเท่านั้นแต่เราทำเกินกว่าเหตุไปมากจนกระทบหลายสิ่ง

ขอรับผิดและขอกราบขออภัยคุณเพชรที่เราได้ใช้คำสื่อสารผิดในส่วนของโพสต์เตือนและ BL (แบล็คลิสต์) ซึ่งเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ สร้างความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างออกไปอย่างมากภายในเวลาอันสั้นค่ะ น้อบรับทุกคำติ เราจะขอถอนโพสต์ BL คุณเพชรออกแต่โพสต์อุทาหรณ์ยังคงอยู่เหมือนเดิมเพื่อให้เราไม่ลืมเรื่องที่เกิดและคิดให้มากกว่านี้เวลาจะลงอะไร

ขอรบกวนทุกท่านไม่ไปตามสืบเรื่องของเพื่อนๆ เราซึ่งออกมาปกป้องเราจากความผิดนะคะ ขอรับไว้เป็นบทเรียนเพียงคนเดียว ขออภัยทุกคนอย่างยิ่งอีกครั้งสำหรับความวุ่นวายที่เราได้สร้างขึ้นค่ะ” อย่างไรก็ตามเพจเฟซบุ๊กของเลเยอร์สาวคนดังกล่าวหายไปแล้ว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ก.ย. 2569 07:42 น.| อัปเดต: 18 ก.ย. 2569 07:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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