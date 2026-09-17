แอฟริกาใต้พบศพที่ 9 หญิงถูกฆ่าทิ้งศพข้างถนน เร่งสอบเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่?
แอฟริกาใต้พบศพที่ 9 หญิงถูกฆ่าทิ้งศพข้างถนน ในรอบ 2 เดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่ วอนประชาชนระมัดระวัง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพหญิงถูกฆาตกรรมในทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นหญิงรายที่ 9 ที่ถูกฆาตกรรมในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
โดยสภาพของเหยื่อศพที่ 9 อยู่สภาพเปลือยครึ่งท่อน ร่างถูกห่อทิ้งไว้ข้างถนน ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้เสียชีวิต แต่ระบุว่าเธออยู่ในช่วงอายุ 30 ปี ร่างกายมีรอยฟกช้ำและรอยถูกของแหลมแทงหลายจุด
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับผู้ต้องสงสัย ภายหลังพบศพแรกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม อย่างไรก็ตามนับจนถึงตอนนี้ยังมีผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องหรือการตายทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหรือไม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ผู้หญิงหลีกเลี่ยงการเดินคนเดียวหรือใช้เส้นทางที่เปลี่ยว ให้คอยระแวดระวังคนแปลกหน้าและยานพาหนะที่น่าสงสัย รวมถึงแจ้งตำแหน่งที่อยู่หรือแผนการเดินทางให้ผู้ที่ไว้ใจได้ทราบ นอกจากนี้ยังแนะนำไม่ให้เดินไปพร้อมกับฟังเพลงผ่านหูฟังในระดับเสียงที่ดังเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ความสามารถในการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวลดลง พร้อมกันนี้ยังต้ำเงินรางวัลนำจับ 8 แสนบาท (400,000 แรนด์) ให้กับผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเป็นประโยชน์จนนำไปสู่การจับกุมด้วย
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