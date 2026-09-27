ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด
วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เป็นชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันช่วงท้ายของมหกรรม รอบแรกเริ่มวันที่ 27 กันยายน 2569 ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับอิหร่าน อินโดนีเซีย และคีร์กีซสถาน
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026
ตารางด้านล่างอัปเดตอัตโนมัติทุก 10 นาทีจากระบบผลการแข่งขันของเจ้าภาพ ขณะนี้ยังไม่มีการแข่งขันนัดใดเกิดขึ้น ตัวเลขทุกช่องจึงเป็นศูนย์ และจะเริ่มขยับทันทีที่มีผลนัดแรกในวันที่ 27 กันยายน
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|ญี่ปุ่น
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|2
|คาซัคสถาน
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|3
|ปากีสถาน
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|4
|อุซเบกิสถาน
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|อินโดนีเซีย
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|2
|อิหร่าน
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|3
|คีร์กีซสถาน
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|4
|ไทย
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|ฮ่องกง
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|2
|อินเดีย
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|3
|กาตาร์
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|4
|เวียดนาม
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|ไชนีส ไทเป
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|2
|จีน
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|3
|ฟิลิปปินส์
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|4
|เกาหลีใต้
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
อัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 2026 เวลา 17:15 น.
รอบแบ่งกลุ่ม
การแข่งขันมี 16 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แต่ละทีมพบกันหมดภายในกลุ่ม เท่ากับลงสนามทีมละ 3 นัดในรอบแรก
- กลุ่ม A ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน
- กลุ่ม B ไทย อิหร่าน อินโดนีเซีย คีร์กีซสถาน
- กลุ่ม C เวียดนาม อินเดีย กาตาร์ ฮ่องกง
- กลุ่ม D จีน เกาหลีใต้ ไชนีส ไทเป ฟิลิปปินส์
โปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย รอบแรก
ทั้งสามนัดของไทยแข่งขันที่ Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium เวลาที่ระบุเป็นเวลาประเทศไทย
- อาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
- จันทร์ที่ 28 กันยายน เวลา 14.00 น. ไทย พบ อิหร่าน
- อังคารที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. คีร์กีซสถาน พบ ไทย
รูปแบบการแข่งขันแต่ละรอบ
รอบแรก วันที่ 27 ถึง 29 กันยายน แข่งขันวันละ 8 คู่ ครบทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คู่ต่อวัน จบรอบนี้ทุกทีมจะลงสนามครบ 3 นัด
วันที่ 1 ตุลาคม แยกเป็นสองสาย สายบนคือรอบก่อนรองชนะเลิศ 4 คู่ สำหรับ 8 ทีมที่จบอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม ส่วนอีก 8 ทีมที่เหลือลงแข่งรอบจัดอันดับที่ 9 ถึง 16 อีก 4 คู่ เท่ากับทุกทีมยังมีเกมลงเล่นต่อ ไม่มีทีมใดตกรอบทันที
วันที่ 2 ตุลาคม รอบรองชนะเลิศ 2 คู่ พร้อมกับรอบจัดอันดับที่ 5 ถึง 8 อันดับที่ 9 ถึง 12 และอันดับที่ 13 ถึง 16 อย่างละ 2 คู่
วันที่ 3 ตุลาคม เป็นวันตัดสิน ชิงเหรียญทองและเหรียญทองแดงรวม 2 คู่ พร้อมกับนัดชิงอันดับที่ 5 ถึง 8 และอันดับที่ 9 ถึง 12 ปิดท้ายการแข่งขัน
เกณฑ์จัดอันดับในตาราง
ใช้ระบบคะแนนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ทีมที่ชนะ 3-0 หรือ 3-1 ได้ 3 คะแนน ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน ส่วนทีมที่แพ้ 2-3 ยังได้ 1 คะแนน และทีมที่แพ้ 0-3 หรือ 1-3 ไม่ได้คะแนน
หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจำนวนนัดที่ชนะก่อน ตามด้วยอัตราส่วนเซตที่ได้ต่อเซตที่เสีย และอัตราส่วนแต้มที่ทำได้ต่อแต้มที่เสียตามลำดับ
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