ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 08:39 น.
ตารางคะแนน วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

วอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จังหวัดไอจิและนครนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เป็นชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันช่วงท้ายของมหกรรม รอบแรกเริ่มวันที่ 27 กันยายน 2569 ทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับอิหร่าน อินโดนีเซีย และคีร์กีซสถาน

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026

ตารางด้านล่างอัปเดตอัตโนมัติทุก 10 นาทีจากระบบผลการแข่งขันของเจ้าภาพ ขณะนี้ยังไม่มีการแข่งขันนัดใดเกิดขึ้น ตัวเลขทุกช่องจึงเป็นศูนย์ และจะเริ่มขยับทันทีที่มีผลนัดแรกในวันที่ 27 กันยายน

วอลเลย์บอลชาย กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1ญี่ปุ่น0000-00.000
2คาซัคสถาน0000-00.000
3ปากีสถาน0000-00.000
4อุซเบกิสถาน0000-00.000
วอลเลย์บอลชาย กลุ่ม B เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1อินโดนีเซีย0000-00.000
2อิหร่าน0000-00.000
3คีร์กีซสถาน0000-00.000
4ไทย0000-00.000
วอลเลย์บอลชาย กลุ่ม C เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1ฮ่องกง0000-00.000
2อินเดีย0000-00.000
3กาตาร์0000-00.000
4เวียดนาม0000-00.000
วอลเลย์บอลชาย กลุ่ม D เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1ไชนีส ไทเป0000-00.000
2จีน0000-00.000
3ฟิลิปปินส์0000-00.000
4เกาหลีใต้0000-00.000

อัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 2026 เวลา 17:15 น.

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รอบแบ่งกลุ่ม

การแข่งขันมี 16 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แต่ละทีมพบกันหมดภายในกลุ่ม เท่ากับลงสนามทีมละ 3 นัดในรอบแรก

  • กลุ่ม A ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน
  • กลุ่ม B ไทย อิหร่าน อินโดนีเซีย คีร์กีซสถาน
  • กลุ่ม C เวียดนาม อินเดีย กาตาร์ ฮ่องกง
  • กลุ่ม D จีน เกาหลีใต้ ไชนีส ไทเป ฟิลิปปินส์

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย รอบแรก

ทั้งสามนัดของไทยแข่งขันที่ Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium เวลาที่ระบุเป็นเวลาประเทศไทย

  • อาทิตย์ที่ 27 กันยายน เวลา 14.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
  • จันทร์ที่ 28 กันยายน เวลา 14.00 น. ไทย พบ อิหร่าน
  • อังคารที่ 29 กันยายน เวลา 08.00 น. คีร์กีซสถาน พบ ไทย

รูปแบบการแข่งขันแต่ละรอบ

รอบแรก วันที่ 27 ถึง 29 กันยายน แข่งขันวันละ 8 คู่ ครบทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คู่ต่อวัน จบรอบนี้ทุกทีมจะลงสนามครบ 3 นัด

วันที่ 1 ตุลาคม แยกเป็นสองสาย สายบนคือรอบก่อนรองชนะเลิศ 4 คู่ สำหรับ 8 ทีมที่จบอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม ส่วนอีก 8 ทีมที่เหลือลงแข่งรอบจัดอันดับที่ 9 ถึง 16 อีก 4 คู่ เท่ากับทุกทีมยังมีเกมลงเล่นต่อ ไม่มีทีมใดตกรอบทันที

วันที่ 2 ตุลาคม รอบรองชนะเลิศ 2 คู่ พร้อมกับรอบจัดอันดับที่ 5 ถึง 8 อันดับที่ 9 ถึง 12 และอันดับที่ 13 ถึง 16 อย่างละ 2 คู่

วันที่ 3 ตุลาคม เป็นวันตัดสิน ชิงเหรียญทองและเหรียญทองแดงรวม 2 คู่ พร้อมกับนัดชิงอันดับที่ 5 ถึง 8 และอันดับที่ 9 ถึง 12 ปิดท้ายการแข่งขัน

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เกณฑ์จัดอันดับในตาราง

ใช้ระบบคะแนนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ทีมที่ชนะ 3-0 หรือ 3-1 ได้ 3 คะแนน ชนะ 3-2 ได้ 2 คะแนน ส่วนทีมที่แพ้ 2-3 ยังได้ 1 คะแนน และทีมที่แพ้ 0-3 หรือ 1-3 ไม่ได้คะแนน

หากคะแนนเท่ากันจะพิจารณาจำนวนนัดที่ชนะก่อน ตามด้วยอัตราส่วนเซตที่ได้ต่อเซตที่เสีย และอัตราส่วนแต้มที่ทำได้ต่อแต้มที่เสียตามลำดับ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.ย. 2569 08:39 น.| อัปเดต: 27 ก.ย. 2569 08:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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