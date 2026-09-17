ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ “ข้าวตอกฤๅษี” พืชหายาก
อุทยานฯ ดอยอินทนนท์ รวบรวมหลักฐาน ลุยเอาผิด กลุ่มนักท่องเที่ยว แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ “ข้าวตอกฤๅษี” ทำลายพืชหายาก
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่า พบกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ 10 คน ออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา บริเวณลานข้าวตอกฤๅษี เพื่อถ่ายภาพ โดยเดินผ่านแนวป้ายและแนวกั้นที่กำหนดไว้
จากการตรวจสอบพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเหยียบย่ำบริเวณลานข้าวตอกฤๅษีหลายจุด ซึ่งข้าวตอกฤๅษีเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงและมีการเจริญเติบโตช้ามาก การถูกเหยียบย่ำอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการฟื้นตัวของพืช โดยอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟู หรือในบางกรณีอาจไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้
นอกจากนี้ ข้าวตอกฤๅษีเป็นพืชที่พบได้ยาก และพบในพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ บริเวณพื้นที่สูงมากกว่า 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด
ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายของผู้แจ้งและภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และการประกอบกิจกรรมนันทนาการนอกบริเวณที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานและ แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรจอมทอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
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