ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด
ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับไชนีส ไทเป คีร์กีซสถาน และมองโกเลีย เปิดสนามด้วยการชนะมองโกเลีย 3-0 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ก่อนพบคีร์กีซสถานในวันที่ 17 กันยายน และปิดรอบแรกกับไชนีส ไทเป วันที่ 18 กันยายน
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|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|ญี่ปุ่น
|1
|1
|0
|3-0
|-
|3
|2
|เนปาล
|1
|0
|1
|0-3
|0.00
|0
|3
|อินโดนีเซีย
|0
|0
|0
|0-0
|0.00
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|จีน
|1
|1
|0
|3-0
|-
|3
|2
|คาซัคสถาน
|1
|1
|0
|3-1
|3.00
|3
|3
|ฟิลิปปินส์
|2
|0
|2
|1-6
|0.17
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|ไทย
|2
|2
|0
|6-0
|-
|6
|2
|ไชนีส ไทเป
|2
|2
|0
|6-0
|-
|6
|3
|มองโกเลีย
|2
|0
|2
|0-6
|0.00
|0
|4
|คีร์กีซสถาน
|2
|0
|2
|0-6
|0.00
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|แพ้
|เซต
|อัตราส่วนเซต
|คะแนน
|1
|เกาหลีใต้
|2
|2
|0
|6-0
|-
|6
|2
|เวียดนาม
|2
|2
|0
|6-0
|-
|6
|3
|ฮ่องกง
|2
|0
|2
|0-6
|0.00
|0
|4
|กาตาร์
|2
|0
|2
|0-6
|0.00
|0
อัปเดตล่าสุด 17 ก.ย. 2026 เวลา 17:30 น.
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แต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด อันดับ 1 และ 2 ของทั้งสี่กลุ่ม รวม 8 ทีม ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ส่วนทีมที่ตกรอบจะไปแข่งขันจัดอันดับ 9–14 ต่อไป
ระบบคะแนน
- ชนะ 3-0 หรือ 3-1 เซต: ผู้ชนะได้ 3 คะแนน ผู้แพ้ไม่ได้คะแนน
- ชนะ 3-2 เซต: ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้แพ้ได้ 1 คะแนน
- การจัดอันดับดูจาก จำนวนแมตช์ที่ชนะก่อน แล้วจึงพิจารณาคะแนน
- หากยังเท่ากัน ดูอัตราส่วนเซต, อัตราส่วนคะแนน และผลการพบกันตามลำดับ
แต่ละแมตช์เล่นระบบชนะ 3 ใน 5 เซต เซตที่ 1–4 เล่นถึง 25 คะแนน ส่วนเซตตัดสินเล่นถึง 15 คะแนน และต้องชนะห่างอย่างน้อย 2 คะแนน
รอบน็อกเอาต์
- 16–18 กันยายน: รอบแบ่งกลุ่ม
- 19 กันยายน: วันพัก
- 20 กันยายน: รอบก่อนรองชนะเลิศ 8 ทีม
- 21 กันยายน: รอบรองชนะเลิศ
- 22 กันยายน: นัดชิงเหรียญทองแดงและเหรียญทอง
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