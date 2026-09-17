ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.
ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับไชนีส ไทเป คีร์กีซสถาน และมองโกเลีย เปิดสนามด้วยการชนะมองโกเลีย 3-0 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ก่อนพบคีร์กีซสถานในวันที่ 17 กันยายน และปิดรอบแรกกับไชนีส ไทเป วันที่ 18 กันยายน

เช็กตารางคะแนนล่าสุดด้านล่าง

วอลเลย์บอลหญิง กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1ญี่ปุ่น1103-0-3
2เนปาล1010-30.000
3อินโดนีเซีย0000-00.000
วอลเลย์บอลหญิง กลุ่ม B เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1จีน1103-0-3
2คาซัคสถาน1103-13.003
3ฟิลิปปินส์2021-60.170
วอลเลย์บอลหญิง กลุ่ม C เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1ไทย2206-0-6
2ไชนีส ไทเป2206-0-6
3มองโกเลีย2020-60.000
4คีร์กีซสถาน2020-60.000
วอลเลย์บอลหญิง กลุ่ม D เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะแพ้เซตอัตราส่วนเซตคะแนน
1เกาหลีใต้2206-0-6
2เวียดนาม2206-0-6
3ฮ่องกง2020-60.000
4กาตาร์2020-60.000

อัปเดตล่าสุด 17 ก.ย. 2026 เวลา 17:30 น.

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แต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมด อันดับ 1 และ 2 ของทั้งสี่กลุ่ม รวม 8 ทีม ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ส่วนทีมที่ตกรอบจะไปแข่งขันจัดอันดับ 9–14 ต่อไป

ระบบคะแนน

  • ชนะ 3-0 หรือ 3-1 เซต: ผู้ชนะได้ 3 คะแนน ผู้แพ้ไม่ได้คะแนน
  • ชนะ 3-2 เซต: ผู้ชนะได้ 2 คะแนน ผู้แพ้ได้ 1 คะแนน
  • การจัดอันดับดูจาก จำนวนแมตช์ที่ชนะก่อน แล้วจึงพิจารณาคะแนน
  • หากยังเท่ากัน ดูอัตราส่วนเซต, อัตราส่วนคะแนน และผลการพบกันตามลำดับ

แต่ละแมตช์เล่นระบบชนะ 3 ใน 5 เซต เซตที่ 1–4 เล่นถึง 25 คะแนน ส่วนเซตตัดสินเล่นถึง 15 คะแนน และต้องชนะห่างอย่างน้อย 2 คะแนน

รอบน็อกเอาต์

  • 16–18 กันยายน: รอบแบ่งกลุ่ม
  • 19 กันยายน: วันพัก
  • 20 กันยายน: รอบก่อนรองชนะเลิศ 8 ทีม
  • 21 กันยายน: รอบรองชนะเลิศ
  • 22 กันยายน: นัดชิงเหรียญทองแดงและเหรียญทอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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