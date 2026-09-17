อินฟลูฯ สาว ดับสลดหลังแก้หน้าอก คาดจบชีวิต อึดอัดโดนคุกคาม-เสียดายของเดิม
ดูด้า อัลเวส ดาวติ๊กต็อกบราซิลวัย 22 ปี จากไปหลังทำศัลยกรรมหน้าอก ตำรวจคาดอาจจบชีวิตตัวเอง เผยคลิปสุดท้าย อึดอัดเจอคอมเมนต์คุกคาม-เสียดายของเดิม
โซเชียลอาลัย มาเรีย เอดูอาร์ดา อัลเวส ดอส ซานโตส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ดูด้า อัลเวส” อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวบราซิลวัย 22 ปี เจ้าของบัญชี TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 750,000 คน เสียชีวิตกะทันหัน หลังจากเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกได้เพียงไม่กี่วัน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิต โดยมุ่งเป้าไปที่ความเป็นไปได้ของการจบชีวิตตัวเอง แต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากความละเอียดอ่อนของคดี ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการ
ดูด้า อัลเวส โด่งดังจากการทำคลิปวิดีโอตลกขบขันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เธอหงุดหงิดรำคาญใจ จนเรียกตัวเองว่าเป็น “สาวผู้เกลียดทุกสิ่ง” เธอมักโพสต์เรื่องราวชีวิตคู่กับแฟนหนุ่ม
ช่วงต้นเดือนกันยายน เธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก เพื่อลดขนาดและแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย เจ้าตัวอธิบายว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็ก ขนาดหน้าอกที่ไม่สมส่วนกับส่วนสูงทำให้เกิดอาการปวดหลัง จึงตัดสินใจผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อออกไปครึ่งหนึ่งเพื่อความสวยงาม
ในคลิปวิดีโอสุดท้ายที่โพสต์เมื่อ 6 วันก่อนเสียชีวิต เธอระบายความรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับคอมเมนต์คุกคามจากผู้ติดตามชายหลังจากที่เธอไปทำศัลยกรรมมา นอกจากนี้ยังมีความเห็นเชิงลบ เช่น ไม่ควรผ่าตัดลดขนาด หรือเสียดายหน้าอกเดิม
หลังข่าวการจากไป ครอบครัวและเพื่อนสนิทออกมายืนยันข่าวเศร้า แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า เพื่อนสนิทเผยว่าดูด้าเป็นทั้งเพื่อนสนิท ครอบครัว และเป็นทุกอย่างในชีวิต ขณะที่ลูกพี่ลูกน้องวัย 19 ปี โพสต์ข้อความอาลัยว่า การมีดูด้าอยู่ในชีวิตตลอด 19 ปีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต ส่วนเพื่อนอีกคนกล่าวยกย่องความเป็นตัวของตัวเองของติ๊กต็อกเกอร์สาว ชื่นชมว่าเป็นคนที่มีความสงบและมีอารมณ์ขันเฉพาะตัว
พิธีศพถูกจัดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเซาเปาโลเมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา พ่อของดูด้ากล่าวขอบคุณแฟนคลับที่มาร่วมงานและมอบความรักให้กับลูกสาว พร้อมทิ้งท้ายว่า นอกเหนือจากความรักจากพ่อและแม่แล้ว ลูกสาวยังได้รับความรักจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากในชีวิต
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