เด็ก 3 ขวบหายจากสนามเล่น สุดท้ายตำรวจ พบร่างในบ่อน้ำวันถัดมา
โนอาห์ วูดส์ หายจากสนามเด็กเล่นในซัฟฟอล์กวันที่ 15 ก.ย. ตำรวจและประชาชนกว่า 1,000 คนช่วยค้นหา ก่อนพบร่างเด็กใน Decoy Pond วันถัดมา ยังรอยืนยันตัวตนและสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจซัฟฟอล์ก ประเทศอังกฤษ พบร่างเด็กในบ่อน้ำ Decoy Pond ที่หมู่บ้าน Brantham เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2569 ระหว่างการค้นหา โนอาห์ วูดส์ (Noah Woods) เด็กชายวัย 3 ขวบที่หายตัวจากสนามเด็กเล่นเมื่อวันก่อน ขณะนี้ยังรอการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ แต่ครอบครัวของโนอาห์ได้รับแจ้งแล้ว
โนอาห์หายตัวเมื่อวันที่ 15 กันยายน หลังไปสนามเด็กเล่นบริเวณ Merriam Close กับญาติ ภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเขายังอยู่ในสวนเวลา 14.37 น. ก่อนพลัดจากญาติ มีรายงานว่าเด็กวิ่งออกทางตรอกข้างสนามไปทางหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียง
หลังรับแจ้ง ตำรวจระดมเจ้าหน้าที่ค้นหา พร้อมหน่วยสุนัข เฮลิคอปเตอร์ หน่วยยามฝั่ง หน่วยดับเพลิง และทีมค้นหากู้ภัย ขณะที่ประชาชนราว 1,300 คน เข้าช่วยค้นหาตลอดทั้งคืนและวันถัดมา
ช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน ทีมนักประดาน้ำค้นหา Decoy Pond ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามเด็กเล่น ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจและดับเพลิงกู้ร่างเด็กขึ้นมาจากน้ำ
ทอม เพียร์ซ ผู้กำกับการตำรวจซัฟฟอล์ก ระบุว่า แม้ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนของร่าง แต่ได้แจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวโนอาห์แล้ว เบื้องต้นตำรวจจัดการเสียชีวิตเป็นกรณี ไม่พบเหตุอันน่าสงสัย แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ และจะแจ้งเจ้าหน้าที่ชันสูตรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
ก่อนพบร่าง ตำรวจระบุว่าการหายตัวของโนอาห์ถูกสอบสวนในฐานะคดีบุคคลสูญหาย และยังไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเกิดอาชญากรรม
ขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กที่พบคือโนอาห์จนกว่าจะยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ และยังไม่ควรสรุปว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพราะตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยผลตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิต
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- The Guardian: Body found in search for three-year-old Noah Woods
- Suffolk Constabulary: ข้อมูลการหายตัวและการค้นหา Noah Woods
- Sky News: Body found in search for Noah Woods