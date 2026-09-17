เด็ก 3 ขวบหายจากสนามเล่น สุดท้ายตำรวจ พบร่างในบ่อน้ำวันถัดมา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 21:00 น.

โนอาห์ วูดส์ หายจากสนามเด็กเล่นในซัฟฟอล์กวันที่ 15 ก.ย. ตำรวจและประชาชนกว่า 1,000 คนช่วยค้นหา ก่อนพบร่างเด็กใน Decoy Pond วันถัดมา ยังรอยืนยันตัวตนและสาเหตุการเสียชีวิต

ตำรวจซัฟฟอล์ก ประเทศอังกฤษ พบร่างเด็กในบ่อน้ำ Decoy Pond ที่หมู่บ้าน Brantham เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน 2569 ระหว่างการค้นหา โนอาห์ วูดส์ (Noah Woods) เด็กชายวัย 3 ขวบที่หายตัวจากสนามเด็กเล่นเมื่อวันก่อน ขณะนี้ยังรอการยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ แต่ครอบครัวของโนอาห์ได้รับแจ้งแล้ว

โนอาห์หายตัวเมื่อวันที่ 15 กันยายน หลังไปสนามเด็กเล่นบริเวณ Merriam Close กับญาติ ภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าเขายังอยู่ในสวนเวลา 14.37 น. ก่อนพลัดจากญาติ มีรายงานว่าเด็กวิ่งออกทางตรอกข้างสนามไปทางหมู่บ้านจัดสรรใกล้เคียง

โฆษณา

หลังรับแจ้ง ตำรวจระดมเจ้าหน้าที่ค้นหา พร้อมหน่วยสุนัข เฮลิคอปเตอร์ หน่วยยามฝั่ง หน่วยดับเพลิง และทีมค้นหากู้ภัย ขณะที่ประชาชนราว 1,300 คน เข้าช่วยค้นหาตลอดทั้งคืนและวันถัดมา

ช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายน ทีมนักประดาน้ำค้นหา Decoy Pond ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามเด็กเล่น ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจและดับเพลิงกู้ร่างเด็กขึ้นมาจากน้ำ

ทอม เพียร์ซ ผู้กำกับการตำรวจซัฟฟอล์ก ระบุว่า แม้ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนของร่าง แต่ได้แจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวโนอาห์แล้ว เบื้องต้นตำรวจจัดการเสียชีวิตเป็นกรณี ไม่พบเหตุอันน่าสงสัย แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ และจะแจ้งเจ้าหน้าที่ชันสูตรเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

ก่อนพบร่าง ตำรวจระบุว่าการหายตัวของโนอาห์ถูกสอบสวนในฐานะคดีบุคคลสูญหาย และยังไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเกิดอาชญากรรม

โฆษณา

ขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเด็กที่พบคือโนอาห์จนกว่าจะยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการ และยังไม่ควรสรุปว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพราะตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยผลตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น

iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ &quot;ข้าวตอกฤๅษี&quot; พืชหายาก

ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ “ข้าวตอกฤๅษี” พืชหายาก

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด

ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 3 ขวบหายจากสนามเล่น สุดท้ายตำรวจ พบร่างในบ่อน้ำวันถัดมา

20 นาที ที่แล้ว
พนักงานจีนขยี้รังแคและทำท่าถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! พนักงานฉุนลูกค้า ขยี้รังแค-ถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า ยันไม่ได้เสิร์ฟ สั่งพักงานทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น สมาร์ทโฟน

iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอฟริกาใต้พบศพที่ 9 หญิงถูกฆ่าทิ้งศพข้างถนน เร่งสอบเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวติ๊กต็อกบราซิลเสียชีวิตหลังผ่าตัดหน้าอก ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ดับสลดหลังแก้หน้าอก คาดจบชีวิต อึดอัดโดนคุกคาม-เสียดายของเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ &quot;ข้าวตอกฤๅษี&quot; พืชหายาก ข่าว

ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ “ข้าวตอกฤๅษี” พืชหายาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วอลเลย์บอล

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปังไม่หยุด! ลิซ่า เสนอเมนู ส้มตำ กลางรายการทอล์กโชว์ แถมสอนสูตรเครื่องดื่มเด็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ไชนีส ไทเป 0-1 ยังมีลุ้นเข้ารอบเอเชียนเกมส์ 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านและอดีตภรรยาร้องสอบมรรยาททนายไก่ ข่าว

อดีตเมียทนายไก่ อ้างถูกซ้อมอ่วม ร้องสอบมรรยาท เจ้าตัวยอมถอย จ่อย้ายบ้านพ้นชุมชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง ข่าว

สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถไฟฟ้า 45 บาท เริ่มปี 2570 จ่ายเต็มก่อน รอเงินคืนเข้าแอปเป๋าตัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแน่! กทม. ร่วมคมนาคม เดินหน้า ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 45 บาท ทุกสาย 1 ม.ค. 70 เศรษฐกิจ

มาแน่! กทม. ร่วมคมนาคม เดินหน้า ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 45 บาท ทุกสาย 1 ม.ค. 70

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนหัวหินเฮ เทศบาลเตรียมรื้อ อาคารรุกชายหาด หลังศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสบมาก! นักท่องเที่ยว เบี้ยวค่าทำผม 4 พัน วิ่งหนีขึ้นรถตู้ ช่างไล่ตามจนยอมจ่าย ข่าว

แสบมาก! นักท่องเที่ยว เบี้ยวค่าทำผม 4 พัน วิ่งหนีขึ้นรถตู้ ช่างไล่ตามจนยอมจ่าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ชลบุรี แจงกรณีรถผู้ป่วยพิการถูกล็อกล้อ ข่าว

โรงพยาบาลชลบุรี แจงดราม่า รถนำส่งผู้พิการถูกล็อกล้อ ยันให้ความสำคัญทุกกลุ่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินตกใกล้สกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ฝั่งสวิสฯ เสียชีวิตยกลำ 3 ศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทนเตือน อย่าสรุป พริกป่นทำคนไทยเป็นมะเร็ง ชี้งานวิจัยไม่ได้บอกแบบนั้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ บันเทิง

ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโต้ข่าวลือ ผู้นำ BRICS ป่วยยกกลุ่ม ยืนยันสี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รีวิวไอเทมทัพนักกีฬาไทย ลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเปิดกระเป๋า รีวิวไอเทมทัพนักกีฬาไทย ลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก ข่าว

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button