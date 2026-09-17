ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.
ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด

ตารางคะแนนฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน และฮ่องกง เปิดหัวด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน 3-2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ทำให้มี 3 คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นซึ่งชนะฮ่องกง 2-0 ในวันเดียวกัน

ฟุตบอลชาย กลุ่ม A เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะเสมอแพ้ได้-เสีย+/-คะแนน
1ญี่ปุ่น11002-0+23
2ไทย11003-2+13
3คีร์กีซสถาน10012-3-10
4ฮ่องกง10010-2-20
ฟุตบอลชาย กลุ่ม B เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะเสมอแพ้ได้-เสีย+/-คะแนน
1อิหร่าน11003-1+23
2จีน11002-1+13
3เกาหลีเหนือ10011-2-10
4ยูเออี10011-3-20
ฟุตบอลชาย กลุ่ม C เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะเสมอแพ้ได้-เสีย+/-คะแนน
1อุซเบกิสถาน11005-1+43
2คูเวต10101-101
3เวียดนาม10101-101
4ฟิลิปปินส์10011-5-40
ฟุตบอลชาย กลุ่ม D เอเชียนเกมส์ 2026
#ทีมแข่งชนะเสมอแพ้ได้-เสีย+/-คะแนน
1เกาหลีใต้11004-1+33
2ซาอุดีอาระเบีย00000-000
3กาตาร์10011-4-30

อัปเดตล่าสุด 17 ก.ย. 2026 เวลา 17:30 น.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 17:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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