ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด
ตารางคะแนนฟุตบอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026
ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่น คีร์กีซสถาน และฮ่องกง เปิดหัวด้วยการเอาชนะคีร์กีซสถาน 3-2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน ทำให้มี 3 คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นซึ่งชนะฮ่องกง 2-0 ในวันเดียวกัน
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้-เสีย
|+/-
|คะแนน
|1
|ญี่ปุ่น
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|ไทย
|1
|1
|0
|0
|3-2
|+1
|3
|3
|คีร์กีซสถาน
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|4
|ฮ่องกง
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้-เสีย
|+/-
|คะแนน
|1
|อิหร่าน
|1
|1
|0
|0
|3-1
|+2
|3
|2
|จีน
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|เกาหลีเหนือ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|4
|ยูเออี
|1
|0
|0
|1
|1-3
|-2
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้-เสีย
|+/-
|คะแนน
|1
|อุซเบกิสถาน
|1
|1
|0
|0
|5-1
|+4
|3
|2
|คูเวต
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|เวียดนาม
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|ฟิลิปปินส์
|1
|0
|0
|1
|1-5
|-4
|0
|#
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้-เสีย
|+/-
|คะแนน
|1
|เกาหลีใต้
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0
|3
|กาตาร์
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
อัปเดตล่าสุด 17 ก.ย. 2026 เวลา 17:30 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางเอเชียนเกมส์ 17 ก.ย. 69 บอลหญิงไทยดวลไต้หวัน วอลเลย์สาวเจอคีร์กีซสถาน
- รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้
- ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้
โฆษณา