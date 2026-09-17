ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ไชนีส ไทเป 0-1 ยังมีลุ้นเข้ารอบเอเชียนเกมส์ 2026

มาโฮ ทานากะ ยิงประตูชัยนาที 77 พาไชนีส ไทเปเฉือนไทย 1-0 ชบาแก้วยังไม่มีแต้มจากสองเกม เหลือนัดสุดท้ายดวลเวียดนามเพื่อลุ้นตั๋วรอบ 8 ทีม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 16:58 น.
FA Thailand

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสียประตูช่วงท้าย พ่ายไชนีส ไทเป 0-1 ยังไม่มีคะแนนจาก 2 นัดในเอเชียนเกมส์ 2026 แต่ยังไม่ตกรอบ เหลือเกมสุดท้ายพบเวียดนาม วันที่ 21 กันยายน

วันที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่สองของรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E เอเชียนเกมส์ 2026 พบไชนีส ไทเป ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา จังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนพ่ายไป 0-1 ทำให้ยังไม่มีคะแนนจาก 2 นัด

ก่อนเกม ไทยแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-8 ส่วนนัดแรกของไชนีส ไทเป เอาชนะเวียดนาม 2-1 เกมนี้ อัลเฟรด เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ ปรับแนวรุก ส่งกัญญาณัฐ เชษฐบุตร ลงประสานงานกับจิราภรณ์ มงคลดี และกาญจนธัช พุ่มศรี

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ครึ่งแรกไทยเป็นฝ่ายสร้างโอกาสได้ก่อน ชัชวัลย์ รอดทอง ได้ยิงไกลนาทีที่ 18 แต่หวัง ยู่ ถิง รับไว้ได้ จากนั้นจิราภรณ์มีโอกาสยิงอีกครั้งช่วงท้ายครึ่งแรก แต่ยังไม่ผ่านผู้รักษาประตูไชนีส ไทเป

ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ไชนีส ไทเปได้ลุ้นจากลูกฟรีคิก ก่อนเหลียว เจีย หนิง ยิงติดเซฟของทิชานันท์ สดชื่น ทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอ 0-0

ครึ่งหลังไชนีส ไทเปเริ่มกดดันมากขึ้น นาทีที่ 62 เหลียว เจีย หนิง หลุดเข้าไปยิง แต่ทิชานันท์ยังป้องกันไว้ได้

ไทยเกือบได้ประตูในนาทีที่ 67 เมื่อแสงระวี มีขำ สอดขึ้นมาโหม่งที่เสาสอง แต่บอลเข้าข้างตาข่าย

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กระทั่งนาทีที่ 77 ไชนีส ไทเปได้ประตูนำ 1-0 จาก มาโฮ ทานากะ ซึ่งรับบอลบริเวณหน้าเขตโทษ ก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายผ่านมือทิชานันท์เข้าไป

ช่วงท้ายไทยส่งอชิรญา ยิ่งสกุล และริญญาภัทร์ มูลดง ลงมาเพิ่มเกมรุก แต่ไม่สามารถตีเสมอได้ จบเกมแพ้ไชนีส ไทเป 0-1 หลังผ่าน 2 นัด ไทยยังไม่มีคะแนน ยิงไม่ได้ และเสียไป 9 ประตู

อย่างไรก็ตาม ชบาแก้วยังไม่ตกรอบ รูปแบบการแข่งขันให้แชมป์และรองแชมป์ของทั้ง 3 กลุ่ม รวมกับทีมอันดับ 3 ที่ผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

สถานการณ์ของไทยจึงเหลือโอกาสจากเกมสุดท้าย หากต้องการเพิ่มโอกาสเข้ารอบให้มากที่สุด ต้องเก็บชัยชนะเหนือเวียดนามให้ได้ แล้วรอเปรียบเทียบคะแนนและผลต่างประตูกับทีมอันดับ 3 ของอีกสองกลุ่ม

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นัดสุดท้าย ไทยจะพบ เวียดนาม วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY ตามโปรแกรมที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศไว้

รายชื่อ 11 ตัวจริงทีมชาติไทย ประกอบด้วย ทิชานันท์ สดชื่น, ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล, ณัฐชา แก้วอันตา, สุภาพร อินทรประสิทธิ์, ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์, พิสมัย สอนไสย์ กัปตันทีม, ชัชวัลย์ รอดทอง, จณิสตา จินันทุยา, กัญญาณัฐ เชษฐบุตร, กาญจนธัช พุ่มศรี และจิราภรณ์ มงคลดี

ชบาแก้วเสียประตูนาที 77 พ่ายไชนีส ไทเป 0-1 ยังไม่มีแต้มจาก 2 เกม แต่ยังไม่ตกรอบ เหลือนัดสุดท้ายดวลเวียดนามเพื่อลุ้นตั๋วรอบ 8 ทีม
FA Thailand

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 16:58 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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