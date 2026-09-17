ปังไม่หยุด! ลิซ่า เสนอเมนู ส้มตำ กลางรายการทอล์กโชว์ แถมสอนสูตรเครื่องดื่มเด็ด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 17:04 น.

ปังไม่หยุด! ลิซ่า เสนอเมนู ส้มตำ กลางรายการทอล์กโชว์ ท้าพิธีกรกินพริกเผ็ดไฟลุก แถมสอนสูตรเครื่องดื่มเด็ด ซอฟต์พาวเวอร์สุดๆ

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลก เดินทางไปร่วมรายการทอล์กโชว์ยอดฮิตของสหรัฐอเมริกา “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” ลิซ่าตั้งใจไปโปรโมตมินิอัลบั้มใหม่และผลงานเพลงฮิต “SaWaDiKa” กลางรายการดัง ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับทั่วโลก

พิธีกรจิมมี่ ฟอลลอน ชวนลิซ่าพูดคุยถึงความสำเร็จของอัลบั้มใหม่ Press Play และสารคดี Always Lalisa แฟนคลับยังได้อัปเดตผลงานการแสดงของลิซ่าในซีรีส์ The White Lotus ศิลปินสาวชาวไทยยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปิน K-pop คนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเรสเดนซีในลาสเวกัสชื่อ Viva La Lisa ซึ่งบัตรขายหมดเกลี้ยงภายใน 5 นาที

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ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
YT/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

ไฮไลต์สำคัญที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมทั่วโลกและแฟนคลับชาวไทยคือช่วงการแนะนำอาหาร ลิซ่าลงมือเสิร์ฟเมนูโปรดอย่าง “ส้มตำ” หรือ Papaya Salad ให้พิธีกรระดับโลกได้รู้จัก ศิลปินสาวอธิบายรายละเอียดวัตถุดิบของเมนู “ส้มตำ” อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

ลิซ่าชักชวนให้จิมมี่ ฟอลลอน ลองชิม “กุ้งแห้ง” ที่มีรสออกเค็ม ศิลปินสาวยังท้าให้พิธีกรชื่อดังลองชิมพริกจินดาไทยแบบสด ๆ ความเผ็ดร้อนของพริกไทยทำเอาพิธีกรถึงกับรีบวิ่งหาตัวช่วยแก้เผ็ดอย่างรวดเร็ว สร้างเสียงหัวเราะลั่นสตูดิโอ

YT/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

ช่วงท้ายรายการ ลิซ่าแจกสูตรเครื่องดื่มสูตรพิเศษด้วยการนำโซจูเกาหลีผสมกับ “เบียร์ช้าง” และน้ำอัดลม Sprite ศิลปินสาวสอนจิมมี่ ฟอลลอน พูดคำฮิตของคนไทยอย่าง “หมดแก้ว” พิธีกรชื่อดังพูดตามก่อนกระดกเครื่องดื่มจนหมดแก้ว บรรยากาศในรายการเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมในสตูดิโอรวมถึงแฟนคลับทางบ้านทั่วโลก

ลิซ่า เสิร์ฟ ส้มตำ ให้จิมมี่ ฟอลลอน ชิมกลางรายการดัง
YT/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
YT/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
ลิซ่า สอนจิมมี่ ฟอลลอน ชงเครื่องดื่มสูตรพิเศษพร้อมพูดคำว่า หมดแก้ว
YT/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 17:04 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 17:04 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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