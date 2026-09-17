ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน
แอนยา เลซีย์ ดาว OnlyFans วัย 21 ปี เปิดเว็บไซต์ประกาศหาคู่ชีวิต เตรียมอำลาวงการ เพื่อเป็นแม่บ้าน 100% ฝันอยากมีลูก 8-9
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ อันยา เลซีย์ (Anya Lacey) ดาว OnlyFans ชื่อดังวัย 21 ปี เจ้าของช่อง TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ออกมาประกาศตัวเตรียมสละบัลลังก์ครีเอเตอร์สาว เพื่อไปทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเต็มตัว
อันยา เลซีย์ (Anya Lacey) เปิดเผยว่า เธอสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวขึ้นมาในชื่อ dateanya.com เพื่อเปิดรับสมัครชายหนุ่มที่สนใจจะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอ โดยผู้ที่สนใจต้องตอบคำถามในแบบสอบถามก่อน เช่น ทักษะการซ่อมของ, ความเชื่อทางศาสนา, และมุมมองทางการเมืองในประเด็นสำคัญอย่างเสรีภาพและสิทธิการครอบครองอาวุธปืน
เลซีย์ ยอมรับว่าแม้การหาชายแนวอนุรักษ์นิยมจะไม่ยาก แต่การหาคนที่จริงจังถึงขั้นพาไปรู้จักครอบครัวนั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง ซึ่งนับตั้งแต่เปิดเว็บไซต์และลงประกาศหาสามีในอนาคตนั้นก็มีผู้ชายนับพันคนส่งใบสมัครกันแบบรัว ๆ
ดาว OnlyFans ชื่อดัง เล่าว่า เธอเติบโตมาในครอบครัวผู้อพยพชาวเบลารุส และเริ่มมีแนวคิดสอดคล้องกับพรรคริพับลิกันช่วงโควิด-19 จนกลายเป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ 100% เธอมุ่งหวังจะมีที่ดิน 100 เอเคอร์ มีลูก 8-9 คน สอนหนังสือให้ลูกที่บ้าน และพร้อมสละทุกอย่างทันทีหากมีชายพร้อมดูแลเธอ
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อ้างอิงจาก : ettoday
ภาพจาก : IG notanyalacey