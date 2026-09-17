ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 23:01 น.
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าเป็นแม่บ้านเต็มตัว มีลูกตามฝัน 8-9 คน

แอนยา เลซีย์ ดาว OnlyFans วัย 21 ปี เปิดเว็บไซต์ประกาศหาคู่ชีวิต เตรียมอำลาวงการ เพื่อเป็นแม่บ้าน 100% ฝันอยากมีลูก 8-9

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ อันยา เลซีย์ (Anya Lacey) ดาว OnlyFans ชื่อดังวัย 21 ปี เจ้าของช่อง TikTok ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ออกมาประกาศตัวเตรียมสละบัลลังก์ครีเอเตอร์สาว เพื่อไปทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเต็มตัว

อันยา เลซีย์ (Anya Lacey) เปิดเผยว่า เธอสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวขึ้นมาในชื่อ dateanya.com เพื่อเปิดรับสมัครชายหนุ่มที่สนใจจะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอ โดยผู้ที่สนใจต้องตอบคำถามในแบบสอบถามก่อน เช่น ทักษะการซ่อมของ, ความเชื่อทางศาสนา, และมุมมองทางการเมืองในประเด็นสำคัญอย่างเสรีภาพและสิทธิการครอบครองอาวุธปืน

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เลซีย์ ยอมรับว่าแม้การหาชายแนวอนุรักษ์นิยมจะไม่ยาก แต่การหาคนที่จริงจังถึงขั้นพาไปรู้จักครอบครัวนั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง ซึ่งนับตั้งแต่เปิดเว็บไซต์และลงประกาศหาสามีในอนาคตนั้นก็มีผู้ชายนับพันคนส่งใบสมัครกันแบบรัว ๆ

ดาว OnlyFans ชื่อดัง เล่าว่า เธอเติบโตมาในครอบครัวผู้อพยพชาวเบลารุส และเริ่มมีแนวคิดสอดคล้องกับพรรคริพับลิกันช่วงโควิด-19 จนกลายเป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ 100% เธอมุ่งหวังจะมีที่ดิน 100 เอเคอร์ มีลูก 8-9 คน สอนหนังสือให้ลูกที่บ้าน และพร้อมสละทุกอย่างทันทีหากมีชายพร้อมดูแลเธอ

ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-2
ภาพจาก : IG notanyalacey
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-6
ภาพจาก : IG notanyalacey
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-7
ภาพจาก : IG notanyalacey
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-3
ภาพจาก : IG notanyalacey
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-4
ภาพจาก : IG notanyalacey
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-5
ภาพจาก : IG notanyalacey
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน-1
ภาพจาก : IG notanyalacey

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อ้างอิงจาก : ettoday

ภาพจาก : IG notanyalacey

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 23:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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