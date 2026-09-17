รถไฟฟ้า 45 บาท เริ่มปี 2570 จ่ายเต็มก่อน รอเงินคืนเข้าแอปเป๋าตัง
ค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้า 17 ถึง 45 บาท ตั้งเป้าเริ่ม 1 ม.ค. 2570 แต่แนวทางปัจจุบันให้เก็บค่าโดยสารเดิมก่อน แล้วรัฐคืนส่วนที่เกินภายหลัง ขณะที่วิธีคืนเงินยังรอข้อสรุป
คนใช้รถไฟฟ้าที่รอมาตรการค่าโดยสาร 17 ถึง 45 บาท ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “สูงสุด 45 บาท” คือเพดานค่าโดยสารตามมาตรการ ไม่ได้หมายความว่าทุกระบบจะเรียกเก็บเงินไม่เกิน 45 บาทตั้งแต่ตอนแตะออกจากสถานี
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เห็นชอบหลักการค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน 17 บาท และค่าโดยสารรวมไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว หากค่าโดยสารจริงต่ำกว่า 45 บาทให้จ่ายตามจริง และไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อเปลี่ยนสาย
หนึ่งวันหลังมติ ครม. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ประชุมกับกรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางระบบเก็บค่าโดยสาร โดยระบุแนวทางชัดว่า ผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารเต็มตามอัตราปัจจุบันก่อน จากนั้นภาครัฐคืนส่วนต่างระหว่างยอดที่จ่ายจริงกับค่าโดยสารตามมาตรการกลับให้ผู้โดยสาร
ตัวอย่างเช่น หากการเดินทางข้ามหลายสายคิดตามราคาปัจจุบันรวม 70 บาท ระบบอาจเรียกเก็บ 70 บาทก่อน แล้วคืน 25 บาทภายหลัง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายสุทธิเหลือ 45 บาท
สาเหตุที่ต้องใช้วิธีนี้ เพราะรถไฟฟ้าแต่ละสายยังมีผู้ให้บริการและสัญญาค่าโดยสารต่างกัน รัฐจึงต้องสร้างระบบกลางสำหรับตรวจสอบการเดินทาง คำนวณค่าโดยสารร่วม และจัดการเงินส่วนต่าง โดยไม่แก้ราคาที่ผู้ประกอบการมีสิทธิเรียกเก็บตามสัญญาเดิมทันที
อย่างไรก็ตาม วิธีจ่ายและคืนเงินยัง ไม่ใช่กติกาฉบับสุดท้าย สนข. ระบุเมื่อวันที่ 9 กันยายนว่า ยังอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับวิธีคำนวณและอัตราค่าโดยสารร่วม โดยคาดให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 ก่อนเปิดระบบจริง
กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าเริ่มใช้มาตรการวันที่ 1 มกราคม 2570 สำหรับรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วม ขณะที่รายละเอียดการเดินทางเชื่อมต่อและระบบบริหารรายได้ยังต้องเตรียมให้เสร็จก่อนเปิดบริการ
สรุปง่าย ๆ คือ รถไฟฟ้า 45 บาทไม่ได้แปลว่าถูกตัดเงินไม่เกิน 45 บาททันทีทุกครั้ง แนวทางที่รัฐประกาศไว้ขณะนี้คืออาจเก็บค่าโดยสารเต็มก่อน แล้วคืนส่วนที่เกิน 45 บาทให้ภายหลัง ส่วนวิธีคืนเงินและระยะเวลาที่แน่นอนต้องรอหลักเกณฑ์ฉบับสุดท้ายก่อนเริ่มใช้จริง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- สนข. เตรียมระบบค่าโดยสารร่วมและแนวทางคืนส่วนต่าง
- รัฐบาลไทย มติ ครม. ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 45 บาท
- สนข. เร่งกฎหมายค่าโดยสารร่วม