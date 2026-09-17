อดีตเมียทนายไก่ อ้างถูกซ้อมอ่วม ร้องสอบมรรยาท เจ้าตัวยอมถอย จ่อย้ายบ้านพ้นชุมชน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 16:53 น.
เพื่อนบ้านและอดีตภรรยาร้องสอบมรรยาททนายไก่

ทนาย อัปเดตล่าสุด ทนายไก่เตรียมย้ายบ้านเพื่อความสบายใจคนในชุมชน อดีตภรรยาโผล่ร้องสอบมรรยาททนาย อ้างถูกฝ่ายชายทำร้ายอ่วม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พร้อมด้วยตัวแทนเพื่อนบ้าน และอดีตภรรยาของทนายไก่ เดินทางไปยังสภาทนายความเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบมรรยาททนายความ และมอบเอกสารและคลิปหลักฐานต่าง ๆ หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายออกมาชี้แจงข้อมูลมุมของตนเองในรายการโหนกระแส

นายเอกภพเปิดเผยว่า ทนายความของคู่กรณีติดต่อมาแสดงความประสงค์ขอโทษ เยียวยาผู้เสียหาย และเตรียมย้ายบ้านเพื่อความสบายใจของคนในชุมชน

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อย่างไรก็ตาม นายเอกภพ มองว่าการขอโทษหรือเยียวยาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความจริงใจ ในส่วนของคดีอาญายังคงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากเป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้ ส่วนการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลหรือการดูแลสภาพจิตใจอาจนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษได้

คุณแนน เพื่อนบ้านผู้เสียหาย ซึ่งถูกทนายไก่ทำร้ายร่างกายด้วยการชกกว่า 30 หมัด และใช้ขวดซีอิ๊วตีเข้าที่ศีรษะจน ในขณะเกิดเหตุลูกชาย วัย 5 ขวบซึ่งเป็นเด็กพิเศษอยู่ในรถและเห็นแม่ถูกทำร้ายจนเกิดความตกใจและใช้มือทุบศีรษะตัวเอง แม้จะผ่านมาหลายวันแต่ลูกยังมีอาการหวาดกลัว มักตื่นขึ้นมากรีดร้องและทำร้ายตัวเองในช่วงดึกเวลาประมาณ 03:00 – 04:00 น. ทั้งที่ปกติรับประทานยาตามแพทย์สั่ง เข้านอนตั้งแต่ 20:30 น. และตื่นเช้าช่วง 06:00 – 07:00 น. ไม่เคยมีอาการตื่นกลางดึกมาก่อน ขณะนี้ได้พาลูกไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการแล้ว

ส่วนสภาพจิตใจของคุณแนน ยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับคู่กรณี เพียงแค่เห็นหน้าหรือได้ยินเสียงก็เกิดอาการเครียดและใจสั่นต้องการเวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

กรณีที่ทนายไก่พร้อมทนายความนำกระเช้ามามอบให้นั้น ทนายไก่แทบไม่ได้พูดอะไรเลย ซึ่งคุณแนนปฏิเสธที่จะรับกระเช้าดังกล่าวและเรียกร้องให้คู่กรณีไปแถลงข่าวขอโทษที่เพจสายไหมต้องรอด รวมถึงขอโทษคนในชุมชนด้วย

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ทนายไก่ ขอชี้แจงอีกมุม
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ขณะเดียวกัน อดีตภรรยาของทนายไก่ ได้เดินทางมาร้องเรียนต่อสภาทนายความ เล่าย้อนช่วงที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาประมาณ 4 ปี อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเนื่องจากยังอยู่ในฐานะภรรยาและอาศัยอยู่ในบ้านของฝ่ายชาย เกรงว่าอีกฝ่ายเป็นทนายความจะทำให้ตนเองเสียเปรียบ แม้จะเคยไปขอความช่วยเหลือจากแม่ของอดีตคนรักแล้วก็ตาม

เธออ้างว่า ฝ่ายชายเคยสอนเทคนิคทางกฎหมายให้ฟังว่า “จำไว้เลยการที่เราจะมี่เรื่องกับใคร มือเราอย่าไปโดนตัวเขาก่อน เพราะถ้ามือใครมาโดนตัวเรา เราสามารถอ้างป้องกันตัวได้” หลังจากเห็นข่าวพฤติกรรมของอดีตสามีต่อเพื่อนบ้านเผยแพร่ออกสื่อจึงตัดสินใจออกมาให้ข้อมูลและขอให้สภาทนายความตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี สภาทนายความจะดำเนินการตรวจสอบว่าพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.ทนายความ และข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความหรือไม่ โดยเฉพาะข้อบังคับเรื่องการประพฤติตนให้เสื่อมเสียหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี แม้เหตุการณ์จะไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในศาลโดยตรง แต่หากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพก็สามารถนำมาพิจารณาได้

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 16:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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