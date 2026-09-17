สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 16:23 น.
สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง

สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ ล่าสุด โรงพยาบาลชลบุรี ร่อนจดหมายชี้แจง

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปตั้งคำถาม หลังนำรถไปจอดในช่องจอดรถสำหรับผู้พิการ ก่อนเดินไปรับคุณพ่อซึ่งพิการทางขาและเพิ่งพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แต่เมื่อกลับมาที่รถกลับพบว่าถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยล็อกล้อ และเมื่อไปสอบถาม รปภ. คนดังกล่าว กลับได้รับการตอบกลับด้วยวาจาที่ไม่เหมาะสม ชี้หน้าด่า และแสดงกิริยาคล้ายมาเฟียคุมถิ่น หรือลานจอดรถตรงนั้น จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างดุเดือด

สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง-5

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ล่าสุด โรงพยาบาลชลบุรี ได้ออกมาโพสต์ประกาศชี้แจงถึงกรณีดราม่าที่จอดรถคนพิการที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ ระบุว่า

“แถลงการณ์ โรงพยาบาลชลบุรี เรื่อง: ชี้แจงกรณีภาพข่าวรถยนต์นำส่งผู้พิการถูกล็อกล้อตามที่ภาพข่าวในสื่อต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเช้าวันนี้ กรณีรถยนต์ที่นำส่งผู้ป่วยพิการมารับบริการที่โรงพยาบาลชลบุรีถูกล็อกล้อ จนก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อผู้ที่พบเห็นและประชาชนทั่วไปนั้น

โรงพยาบาลชลบุรี ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. พื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลชลบุรี เป็นพื้นที่จอดรถของ มูลนิธิโรงพยาบาล (เอกชน) ที่ประธานและกรรมการมูลนิธิไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และโรงพยาบาลชลบุรีไม่มีส่วนในการบริหารจัดการ

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2. การจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรีให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ ทางโรงพยาบาลได้ จัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยดูแล อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ

3. การดำเนินการแก้ไขและประสานงาน แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของผู้รับบริการ ล่าสุด โรงพยาบาลได้ดำเนินการประสานงานไปยังมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมพูดคุย ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการหาแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต

โรงพยาบาลชลบุรี ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยยึดหลักความใส่ใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ”

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สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง-1

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อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+, โรงพยาบาลชลบุรี, honekrasae

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 16:23 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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