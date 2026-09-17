คนหัวหินเฮ เทศบาลเตรียมรื้อ อาคารรุกชายหาด หลังศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด
เทศบาลนครหัวหินเดินหน้ารื้อ 15 อาคารบุกรุกชายหาดช่วงสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม เริ่ม 25 ก.ย. 2569 หลังคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เจ้าของอาคารไม่รื้อเองตามกำหนด หวังคืนหาดให้ประชาชน
เทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเข้ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณชายหาดหัวหิน ช่วงสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม จำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2569 เป็นต้นไป หลังคดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และครบกำหนดที่ให้เจ้าของอาคารรื้อถอนเองแล้วแต่ไม่มีรายใดดำเนินการ โดยเทศบาลติดป้ายประกาศแจ้งล่วงหน้า 7 วัน หวังคืนพื้นที่ชายหาดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการรื้อถอน ร่วมกับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สำนักการช่าง ฝ่ายนิติการ งานเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน สภ.หัวหิน สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวหิน
คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุด สั่งให้รื้อถอนอาคารที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวรวม 40 ราย ที่ผ่านมาเจ้าของอาคาร 14 รายรื้อถอนเองไปแล้ว คงเหลือ 26 ราย แบ่งความรับผิดชอบเป็นส่วนของกรมเจ้าท่า 11 ราย และส่วนของเทศบาลนครหัวหิน 15 ราย
สำหรับ 15 รายในความรับผิดชอบของเทศบาล ได้แจ้งผลคดีและคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนเองภายใน 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือ แต่จนถึงขณะนี้ไม่มีรายใดแจ้งผลการรื้อถอน เทศบาลจึงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย โดยจัดหาผู้รับจ้างรื้อถอนได้แล้ว และกำหนดเข้าพื้นที่ตั้งแต่ 25 กันยายนเป็นต้นไป พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง ขั้นตอน และข้อกฎหมายแก่เจ้าของอาคาร รวมถึงเจรจาขอความร่วมมือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เทศบาลนครหัวหินระบุว่า การดำเนินการทั้งหมดจะคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทุกฝ่าย เพื่อจัดระเบียบและคืนพื้นที่สาธารณะริมชายหาดหัวหินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้ ปมพิพาทสิ่งปลูกสร้างแนวสะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมยืดเยื้อมานานนับสิบปี โดยไทยพีบีเอสเคยรายงานตั้งแต่ปี 2559 ว่าผู้ประกอบการริมถนนนเรศดำริห์เคยรวมตัวคัดค้านการรื้อถอน อ้างสิทธิว่าอยู่อาศัยทำกินมาก่อนตั้งเทศบาล ก่อนคดีจะเข้าสู่กระบวนการศาลปกครองจนถึงที่สุดในวันนี้
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