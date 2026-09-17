นรก 20 ปี สามีวางยาข่มขืนภรรยา รับสารภาพ 60 ข้อหา ชายอีก 12 คนโดนลากขึ้นศาล
ย้อนคดีโหดชายชาวอังกฤษวัย 60 กว่า จากเมืองสต็อกพอร์ต ยอมรับผิดรวม 60 ข้อหา จากการวางยา ข่มขืน และล่วงละเมิดทางเพศภรรยาของตัวเองเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดยรับสารภาพเพิ่ม 45 ข้อต่อศาล Manchester Minshull Street Crown Court เมื่อวันที่ 14 กันยายน หลังเคยยอมรับไปแล้ว 15 ข้อหาเมื่อเดือนมิถุนายน
ความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2004 จนถึงการจับกุมในเดือนตุลาคม 2025 ส่วนใหญ่เกิดภายในบ้านของครอบครัวในเขตเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังฝ่ายชายให้สารบางอย่างแก่ภรรยา เพื่อทำให้เธอมึนงงหรือหมดความสามารถในการต่อต้าน ก่อนลงมือล่วงละเมิดทางเพศ
คดีขยายไปถึงชายอื่นอีก 13 คน หลังอัยการกล่าวหาว่าสามีเริ่มเกี่ยวข้องกับชายกลุ่มอื่นตั้งแต่ปี 2018 โดยมีข้อกล่าวหาทั้งการสมคบข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ และการให้สารเพื่อทำให้ผู้เสียหายหมดสติ ชายหนึ่งคนคือ คีธ ฟอเธอริงแฮม รับสารภาพความผิดบางข้อไปก่อนแล้ว ส่วนชายอีก 12 คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ชายทั้ง 12 คนมีอายุระหว่าง 28 ถึง 74 ปี และจะเข้าสู่การพิจารณาคดีที่ Manchester Minshull Street Crown Court ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2026 โดยศาลคาดว่าคดีจะดำเนินไปจนถึงเดือนธันวาคม
สื่ออังกฤษไม่เปิดเผยชื่อสามี เนื่องจากอาจทำให้สามารถระบุตัวผู้เสียหายได้ ซึ่งได้รับสิทธิปกปิดตัวตนในคดีความผิดทางเพศ ตำรวจเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ระบุว่ายังคงให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
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