นรก 20 ปี สามีวางยาข่มขืนภรรยา รับสารภาพ 60 ข้อหา ชายอีก 12 คนโดนลากขึ้นศาล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 22:01 น.
นรก 20 ปี สามีวางยาข่มขืนภรรยา รับสารภาพ 60 ข้อหา ชายอีก 12 คนโดนลากขึ้นศาล

ย้อนคดีโหดชายชาวอังกฤษวัย 60 กว่า จากเมืองสต็อกพอร์ต ยอมรับผิดรวม 60 ข้อหา จากการวางยา ข่มขืน และล่วงละเมิดทางเพศภรรยาของตัวเองเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดยรับสารภาพเพิ่ม 45 ข้อต่อศาล Manchester Minshull Street Crown Court เมื่อวันที่ 14 กันยายน หลังเคยยอมรับไปแล้ว 15 ข้อหาเมื่อเดือนมิถุนายน

ความผิดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2004 จนถึงการจับกุมในเดือนตุลาคม 2025 ส่วนใหญ่เกิดภายในบ้านของครอบครัวในเขตเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังฝ่ายชายให้สารบางอย่างแก่ภรรยา เพื่อทำให้เธอมึนงงหรือหมดความสามารถในการต่อต้าน ก่อนลงมือล่วงละเมิดทางเพศ

คดีขยายไปถึงชายอื่นอีก 13 คน หลังอัยการกล่าวหาว่าสามีเริ่มเกี่ยวข้องกับชายกลุ่มอื่นตั้งแต่ปี 2018 โดยมีข้อกล่าวหาทั้งการสมคบข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ และการให้สารเพื่อทำให้ผู้เสียหายหมดสติ ชายหนึ่งคนคือ คีธ ฟอเธอริงแฮม รับสารภาพความผิดบางข้อไปก่อนแล้ว ส่วนชายอีก 12 คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

โฆษณา

ชายทั้ง 12 คนมีอายุระหว่าง 28 ถึง 74 ปี และจะเข้าสู่การพิจารณาคดีที่ Manchester Minshull Street Crown Court ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2026 โดยศาลคาดว่าคดีจะดำเนินไปจนถึงเดือนธันวาคม

สื่ออังกฤษไม่เปิดเผยชื่อสามี เนื่องจากอาจทำให้สามารถระบุตัวผู้เสียหายได้ ซึ่งได้รับสิทธิปกปิดตัวตนในคดีความผิดทางเพศ ตำรวจเกรตเตอร์แมนเชสเตอร์ระบุว่ายังคงให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 22:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น

iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ดาวติ๊กต็อกบราซิลเสียชีวิตหลังผ่าตัดหน้าอก

อินฟลูฯ สาว ดับสลดหลังแก้หน้าอก คาดจบชีวิต อึดอัดโดนคุกคาม-เสียดายของเดิม

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ &quot;ข้าวตอกฤๅษี&quot; พืชหายาก

ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ “ข้าวตอกฤๅษี” พืชหายาก

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าเป็นแม่บ้านเต็มตัว มีลูกตามฝัน 8-9 คน ข่าวต่างประเทศ

ดาว OnlyFans ประกาศหาสามี เตรียมแขวนเต้า ตั้งเป้าตามฝันมีลูก 8-9 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นรก 20 ปี สามีวางยาข่มขืนภรรยา รับสารภาพ 60 ข้อหา ชายอีก 12 คนโดนลากขึ้นศาล ข่าวต่างประเทศ

นรก 20 ปี สามีวางยาข่มขืนภรรยา รับสารภาพ 60 ข้อหา ชายอีก 12 คนโดนลากขึ้นศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 3 ขวบหายจากสนามเล่น สุดท้ายตำรวจ พบร่างในบ่อน้ำวันถัดมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานจีนขยี้รังแคและทำท่าถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก! พนักงานฉุนลูกค้า ขยี้รังแค-ถ่มน้ำลายใส่พิซซ่า ยันไม่ได้เสิร์ฟ สั่งพักงานทันที

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น สมาร์ทโฟน

iPhone 18 Pro ขาย 18 ก.ย. วันแรกในไทย เริ่ม 48,900 บาท เช็กราคาครบทุกรุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แอฟริกาใต้พบศพที่ 9 หญิงถูกฆ่าทิ้งศพข้างถนน เร่งสอบเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวติ๊กต็อกบราซิลเสียชีวิตหลังผ่าตัดหน้าอก ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ดับสลดหลังแก้หน้าอก คาดจบชีวิต อึดอัดโดนคุกคาม-เสียดายของเดิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ &quot;ข้าวตอกฤๅษี&quot; พืชหายาก ข่าว

ดอยอินทนนท์ ลุยเอาผิด กลุ่มนทท. แอบฝ่าแนวกั้นเหยียบ “ข้าวตอกฤๅษี” พืชหายาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนเอเชียนเกมส์ 2026 ฟุตบอลชาย อัปเดตล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วอลเลย์บอล

ตารางคะแนน วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปังไม่หยุด! ลิซ่า เสนอเมนู ส้มตำ กลางรายการทอล์กโชว์ แถมสอนสูตรเครื่องดื่มเด็ด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ไชนีส ไทเป 0-1 ยังมีลุ้นเข้ารอบเอเชียนเกมส์ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านและอดีตภรรยาร้องสอบมรรยาททนายไก่ ข่าว

อดีตเมียทนายไก่ อ้างถูกซ้อมอ่วม ร้องสอบมรรยาท เจ้าตัวยอมถอย จ่อย้ายบ้านพ้นชุมชน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง ข่าว

สรุปดราม่า ที่จอดรถคนพิการ รปภ. ล็อกล้อ-ชี้หน้าด่า ญาติ-ผู้ป่วยนั่งวีลแชร์ รพ.โร่ชี้แจง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถไฟฟ้า 45 บาท เริ่มปี 2570 จ่ายเต็มก่อน รอเงินคืนเข้าแอปเป๋าตัง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแน่! กทม. ร่วมคมนาคม เดินหน้า ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 45 บาท ทุกสาย 1 ม.ค. 70 เศรษฐกิจ

มาแน่! กทม. ร่วมคมนาคม เดินหน้า ตั๋วร่วมรถไฟฟ้า 45 บาท ทุกสาย 1 ม.ค. 70

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนหัวหินเฮ เทศบาลเตรียมรื้อ อาคารรุกชายหาด หลังศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสบมาก! นักท่องเที่ยว เบี้ยวค่าทำผม 4 พัน วิ่งหนีขึ้นรถตู้ ช่างไล่ตามจนยอมจ่าย ข่าว

แสบมาก! นักท่องเที่ยว เบี้ยวค่าทำผม 4 พัน วิ่งหนีขึ้นรถตู้ ช่างไล่ตามจนยอมจ่าย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.ชลบุรี แจงกรณีรถผู้ป่วยพิการถูกล็อกล้อ ข่าว

โรงพยาบาลชลบุรี แจงดราม่า รถนำส่งผู้พิการถูกล็อกล้อ ยันให้ความสำคัญทุกกลุ่ม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินตกใกล้สกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ฝั่งสวิสฯ เสียชีวิตยกลำ 3 ศพ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทนเตือน อย่าสรุป พริกป่นทำคนไทยเป็นมะเร็ง ชี้งานวิจัยไม่ได้บอกแบบนั้น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ บันเทิง

ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโต้ข่าวลือ ผู้นำ BRICS ป่วยยกกลุ่ม ยืนยันสี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี รีวิวไอเทมทัพนักกีฬาไทย ลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเปิดกระเป๋า รีวิวไอเทมทัพนักกีฬาไทย ลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button