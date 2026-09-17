เครื่องบินตกใกล้สกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ฝั่งสวิสฯ เสียชีวิตยกลำ 3 ศพ
เครื่องบินตกใกล้สกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตยกลำ 3 ศพ เจ้าหน้าที่เร่งสอบ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินตกใกล้สปาและสกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตยกลำ 3 ศพ
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินขนาดเล็กออกเดินทางจากนครลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แวะพักที่เมืองซิยง ก่อนจะตกที่ใกล้กับเมืองลูเคอร์บาด
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ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย 3 ลำลงพื้นที่ตรวจสอบ ก่อนจะเจอซากเครื่องบินลำดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าผู้โดยสารและนักบินทั้ง 3 คนเสียชีวิตทั้งหมด โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่เครื่องบินและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตต่อไป
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