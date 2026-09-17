เครื่องบินตกใกล้สกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ฝั่งสวิสฯ เสียชีวิตยกลำ 3 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 15:32 น.

เครื่องบินตกใกล้สกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตยกลำ 3 ศพ เจ้าหน้าที่เร่งสอบ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่าเกิดเหตุเครื่องบินตกใกล้สปาและสกีรีสอร์ต บนเทือกเขาแอลป์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตยกลำ 3 ศพ

จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินขนาดเล็กออกเดินทางจากนครลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แวะพักที่เมืองซิยง ก่อนจะตกที่ใกล้กับเมืองลูเคอร์บาด

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ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย 3 ลำลงพื้นที่ตรวจสอบ ก่อนจะเจอซากเครื่องบินลำดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่าผู้โดยสารและนักบินทั้ง 3 คนเสียชีวิตทั้งหมด โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาสาเหตุที่เครื่องบินและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 15:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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