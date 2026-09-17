ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 19:00 น.
ตรวจหวยลาว 17/9/69 เช็กผลรางวัลเลข 6 ตัว ย้อนสถิติหวยย้อนหลังวันพฤหัสบดี

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 17 กันยายน 2569 เช็กสถิติหวยออกวันพุธ รางวัลเลข 6 ตัวออกอะไร พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

กองสลาก สปป.ลาว ออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 นักเสี่ยงโชคสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย หลังการหมุนวงล้อเสร็จสิ้นสามารถตรวจผลรางวัลเลข 6 ตัวได้ทันที พาคอหวยลาวย้อนสถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดีที่นี่

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 17/9/69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 17 กันยายน 2569

  • เลข 6 ตัว :
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  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

ย้อนสถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี

ผู้ที่กำลังมองหาแนวทางตัวเลขสามารถตรวจสอบสถิติผลรางวัลหวยลาวที่ออกตรงกับวันพฤหัสบดีย้อนหลังได้ดังนี้

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งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
10/9/69 7128 128 28 8
3/9/69 5088 088 88 8
27/8/69 9759 759 59 9
20/8/69 4900 900 00 0
13/8/69 3606 606 06 6
6/8/69 7634 634 34 4
30/7/69 0702 702 02 2
23/7/69 6276 276 76 6
16/7/69 6395 395 95 5
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

สถิติหวยลาววันพฤหัสบดี (17 9 69)

จากการวิเคราะห์สถิติหวยลาววันพฤหัสบดีย้อนหลัง พบตัวเลขเด่น ได้แก่ 8 และ 9 ส่วนเลขรอง คือ 0 และ 6 พร้อมผลการทำนายตำราสัตว์

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ : 28, 88, 59, 06, 34
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง : 128, 088, 759, 606, 634

ทำนายตำราสัตว์ : ช้าง (13), เสือ (06), กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 19:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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