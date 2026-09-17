โรงพยาบาลชลบุรี แจงดราม่า รถนำส่งผู้พิการถูกล็อกล้อ ยันให้ความสำคัญทุกกลุ่ม
โรงพยาบาลชลบุรี ชี้แจงกรณีล็อกล้อรถนำส่งผู้ป่วยพิการ ชี้จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ของมูลนิธิเอกชน ล่าสุดประสานหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
จากกรณีที่มีภาพและข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์หลังมีการล็อกล้อรถยนต์ที่นำผู้ป่วยพิการมารับบริการที่โรงพยาบาลชลบุรีจนทำให้ประชาชนและผู้ที่พบเห็นเกิดความไม่สบายใจ ล่าสุด โรงพยาบาลชลบุรี ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง
1. พื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลชลบุรี เป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาล(เอกชน)ที่ประธานและกรรมการมูลนิธิไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและโรงพยาบาลชลบุรีไม่มีส่วนในการบริหารจัดการ
2. การจัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรีให้ความสำคัญกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการ ทางโรงพยาบาลได้จัดสรรพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการไว้เป็นการเฉพาะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาล พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) คอยดูแล อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ
3. การดำเนินการแก้ไขและประสานงาน แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของผู้รับบริการ ล่าสุด โรงพยาบาลได้ดำเนินการประสานงานไปยังมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมพูดคุย ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการหาแนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งนี้ โรงพยาบาลชลบุรี ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยยึดหลักความใส่ใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยทุกท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โรงพยาบาลชลบุรี
17 กันยายน 2569
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