หมอแทนเตือน อย่าสรุป พริกป่นทำคนไทยเป็นมะเร็ง ชี้งานวิจัยไม่ได้บอกแบบนั้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 15:19 น.

หมอแทน เตือนโพสต์โยงพริกป่นปนเปื้อน AFB1 กับยอดผู้ป่วยมะเร็งไทย ชี้งานวิจัยศึกษาการพบเชื้อราและการสร้างสารพิษในห้องแล็บ ไม่ได้พิสูจน์ว่าการกินพริกทำให้คนไทยเป็นมะเร็ง

นพ.ธนีย์ ธนียวัน หรือ หมอแทน เจ้าของเพจ Doctor Tany โพสต์เฟซบุ๊กเตือนการตีความงานวิจัย หลังพบโพสต์นำผลศึกษาการปนเปื้อนเชื้อราในพริกแห้งและพริกป่นของไทย ไปสรุปว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตและรักษาตัวจากโรคมะเร็งจำนวนมาก

หมอแทนระบุว่า “คนไทยไม่ได้ป่วยโรคมะเร็งเพียงเพราะกินพริกแห้ง พริกป่นที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง” พร้อมอธิบายว่า การอ่านงานวิจัยต้องดูว่างานนั้นศึกษาคำถามอะไร มีข้อจำกัดอย่างไร และผลที่ได้สามารถนำไปสรุปกับใครได้บ้าง ไม่ใช่นำตัวเลขจากงานวิจัยมาเชื่อมเป็นเหตุและผลทันที

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งานวิจัยที่ถูกนำมาอ้างตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Agriculture and Food Research เมื่อปี 2020 ศึกษาพริกป่น 60 ตัวอย่าง และพริกแห้ง 60 ตัวอย่างจากตลาดในภาคกลางของไทย เพื่อสำรวจเชื้อรา Aspergillus และตรวจว่าเชื้อราที่แยกออกมาสามารถสร้างอะฟลาทอกซินและออคราทอกซินได้หรือไม่

หมอแทน เตือนโพสต์โยงพริกป่นปนเปื้อน AFB1 กับยอดผู้ป่วยมะเร็งไทย
Doctor Tany

ผลพบเชื้อราในพริกป่น 52 จาก 60 ตัวอย่าง และพริกแห้ง 58 จาก 60 ตัวอย่าง แต่ตัวเลขนี้หมายถึง การพบเชื้อรา ไม่ได้หมายความว่าพริกทั้งหมดมีสารอะฟลาทอกซินในระดับที่ทำให้ผู้บริโภคเป็นมะเร็ง

จุดที่ถูกนำไปตีความผิดอีกส่วนคือปริมาณ Aflatoxin B1 หรือ AFB1 สูงสุด 8,485 นาโนกรัมต่อกรัม ตัวเลขนี้เกิดจากการนำเชื้อราที่แยกได้ไปเพาะในห้องปฏิบัติการ แล้ววัดความสามารถของเชื้อราในการสร้างสารพิษ ไม่ใช่ปริมาณ AFB1 ที่ตรวจพบโดยตรงในพริกซึ่งวางขายให้ผู้บริโภค

งานวิจัยจึงตอบได้ว่า พริกตัวอย่างมีเชื้อราชนิดใด และเชื้อราบางชนิดมีความสามารถสร้างสารพิษหรือไม่ แต่ ไม่ได้ศึกษาว่าคนที่กินพริกป่นหรือพริกแห้งเป็นมะเร็งมากขึ้นหรือไม่ และไม่ได้ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของคนไทย

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อย่างไรก็ตาม อะฟลาทอกซินเป็นสารที่มีอันตรายจริง องค์การอนามัยโลกระบุว่า Aflatoxin B1 เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยเฉพาะมะเร็งตับ การลดการปนเปื้อนในอาหารจึงยังเป็นเรื่องสำคัญ แต่ต้องแยกออกจากการกล่าวว่าพริกป่นเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนไทยป่วยมะเร็งจำนวนมาก เพราะงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ให้หลักฐานถึงขั้นนั้น

หมอแทนระบุด้วยว่า เคยทำคลิปอธิบายงานวิจัยชิ้นนี้ตั้งแต่ปีก่อน และจะนำลิงก์กลับมาเผยแพร่อีกครั้ง เพื่อให้คนอ่านเห็นวิธีตีความงานวิจัยทั้งผลการศึกษาและข้อจำกัด ก่อนนำข้อมูลสุขภาพไปเผยแพร่ต่อ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 15:19 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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