แสบมาก! นักท่องเที่ยว เบี้ยวค่าทำผม 4 พัน วิ่งหนีขึ้นรถตู้ ช่างไล่ตามจนยอมจ่าย
แสบมาก! นักท่องเที่ยวคล้ายแขก เบี้ยวค่าทำผม 4 พัน วิ่งหนีขึ้นรถตู้ เร่งให้โชเฟอร์ออกรถ ช่างทำผมไล่ตามจนสุดท้ายต้องยอมจ่าย
เพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ รายงานว่า ช่างทำผมของร้านทำผมแห่งหนึ่งในป่าตอง จ.ภูเก็ต วิ่งไล่ตามรถตู้เพื่อตามหานักท่องเที่ยวชายลักษณะคล้ายชาวอาหรับ หลังจากเข้ามาใช้บริการทำผมในร้าน แต่นักท่องเที่ยวรายนี้กลับรีบวิ่งเข้าไปในรถตู้ พร้อมพยายามบอกให้คนขับรีบขับออกจากพื้นที่ทันที
ขณะที่รถตู้กำลังจะออก ช่างทำผมวิ่งไล่ตามและตะโกนบอกคนขับว่า “อาหรับตัดผมแล้ว เขายังไม่จ่ายตังค์พี่เลยน้อง”
จากการสอบถามช่างทำผม ระบุว่านักท่องเที่ยวรายนี้มาใช้บริการถักผมแบบเดรดล็อค (Dreadlocks) ในร้านทำผมแห่งหนึ่งในป่าตอง คิดค่าบริการ 4,000 บาท แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวรายนี้ไม่ยอมจ่ายเงิน และวิ่งหนีออกจากร้านไปขึ้นรถตู้ ทำให้ช่างทำผมต้องวิ่งไล่กวดตามไป
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