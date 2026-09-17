ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 15:18 น.
ส่องอาณาจักรธุรกิจ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ

ทำความรู้จัก พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวผู้ครองใจ หมอปลาย พรายกระซิบ พบข้อมูลอาณาจักรธุรกิจหลากหลาย ด้วยทุนจดทะเบียนมหาศาล

นาทีนี้ข่าวการประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบ ระหว่าง หมอปลาย พรายกระซิบ กับว่าที่เจ้าบ่าว พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ ซึ่งทั้งคู่ซุ่มคบหากันมาได้ระยะหนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันที่ 18 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ตำนักชคินมาตา ซอยคู้บอน 38 ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

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ล่าสุดทาง Sanook Money ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ นายพัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ว่าที่เจ้าบ่าวของหมอปลาย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจาก ฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ creden data พบว่า

เปิดรายได้ธุรกิจ “พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ” เจ้าบ่าวหมอปลาย

บริษัท เอซี มาร์เก็ตติ้ง 89 จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2569 พบรายชื่อนายพัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 8,000 หุ้น (80.00%) มูลค่าหุ้น 0 บาท

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ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการ ค้าปลีกค้าส่ง ศูนย์บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทุกชนิดทุกประเภท ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

บริษัท ไอเอ็นทีวี แอนด์ ตลาดวิเคราะห์ จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2568 พบรายชื่อนายพัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น (30.00%) มูลค่าหุ้น 0 บาท

ดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการรับทำนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ รับออกแบบ รับผลิตสื่อโฆษณาทุกชนิด รับผลิตแบรนด์สินค้า ตลอดจนให้คำปรึกษา ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

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บริษัท เอสพีซี แฟคทอรี่ เฟอร์ติไลเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปรากฎรายชื่อของ นายพัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ถือหุ้นจำนวน 45,000 หุ้น (90.00%) มูลค่าหุ้น -1,758,378 บาท ดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

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อ้างอิงจาก : sanook

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 15:18 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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