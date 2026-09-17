เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเปิดกระเป๋า รีวิวไอเทมทัพนักกีฬาไทย ลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงรีวิวสิ่งของในกระเป๋าของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดกระเป๋ารีวิวสิ่งของเครื่องใช้ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่เตรียมเดินทางไปสู้ศึกการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569
เพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya เผยแพร่คลิปขณะพระองค์ตรัสอธิบายถึงสิ่งของที่นักกีฬาทีมชาติทุกคนจะได้รับแจก ซึ่งภายในกระเป๋าประกอบด้วยไอเทมสำคัญหลายอย่าง ได้แก่ หมวกจากแกรนด์สปอร์ต (ผู้สนับสนุนหลัก) จำนวน 2 ใบ 2 สี ทรงเล่าว่าเวลาไปแข่งขันจะทรงติดเข็มโอลิมปิก (เข็มช้างสีขาว) ไว้ที่หมวกเสมอ รวมทั้งกระเป๋าเป้สะพายหลัง, กางเกง 2 แบบ และเสื้อสไตล์แฟชั่นไทยประทับตราเอเชียนเกมส์, ชุดวอร์มสีพาสเทลพร้อมกางเกงไล่สี เนื้อผ้าสวมใส่เย็นสบาย และ เสื้อเชียร์ทีมชาติไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย โดยจะทรงนำม้าทรงเลี้ยง Boulevard ลงชิงชัยในประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage) ทั้งแบบทีมและแบบบุคคล รอบคัดเลือก มีกำหนดแข่งขันในวันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
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