อินเดียโต้ข่าวลือ ผู้นำ BRICS ป่วยยกกลุ่ม ยืนยันสี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 14:59 น.
อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

หลังเกิดกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่า ผู้นำหลายประเทศล้มป่วยหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 18 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน 2569 บางโพสต์โยงไปถึงอาหารที่เสิร์ฟในงาน และอ้างว่า สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ป่วยกะทันหันจนต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด

จากการตรวจสอบ ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าอาหารภายในงาน BRICS ทำให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ ป่วย และข้อมูลทางการของจีนไม่สนับสนุนข้อกล่าวหาว่า สี จิ้นผิง ต้องรีบเดินทางกลับเพราะปัญหาสุขภาพ

กระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนว่า สี จิ้นผิงจะเข้าร่วมการประชุมที่กรุงนิวเดลีระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน 2569

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วันที่ 12 กันยายน สีเข้าร่วมการประชุมช่วงแรกและหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย ส่วนเช้าวันที่ 13 กันยายน ยังเข้าร่วมการประชุม Session II และกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้นำ BRICS ตามกำหนด

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จากนั้นเดินทางออกจากกรุงนิวเดลีช่วงเที่ยงวันที่ 13 กันยายน โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมแล้ว และมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินเดียเดินทางไปส่งที่สนามบิน ก่อนสีเดินทางกลับถึงกรุงปักกิ่งในช่วงค่ำวันเดียวกัน

ข่าวลือเรื่องสุขภาพของผู้นำจีนเริ่มแพร่กระจายหลัง เซี่ย ว่านจวิน (Wanjun Xie) ผู้เห็นต่างชาวจีน โพสต์ผ่าน X อ้างว่าสีหมดสติระหว่างการประชุมและเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนถูกนำตัวกลับจีนเพื่อรักษา

India Today รายงานเมื่อวันที่ 17 กันยายนว่า ยังไม่มีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยันข้อกล่าวหานี้ และโพสต์ต้นทางได้รับ Community Note บน X ซึ่งระบุว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

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ก่อนหน้านี้มีภาพเหตุการณ์ที่นายกรัฐมนตรีโมดีหยุดพูดชั่วครู่ระหว่างการประชุม หลังสังเกตเห็นสี จิ้นผิง และสีไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในคืนแรก ทำให้เกิดการคาดเดาเรื่องสุขภาพตามมา แต่เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ใช่หลักฐานว่าเกิดอาการป่วยรุนแรงหรือโรคหลอดเลือดสมอง

บุคคลที่ได้รับการยืนยันว่าป่วยจริงคือ ไซริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้

ทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ออกแถลงการณ์วันที่ 16 กันยายนว่า รามาโฟซาหยุดภารกิจสาธารณะชั่วคราวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ หลังเดินทางกลับจากการประชุม BRICS ในอินเดีย โดยทีมแพทย์แนะนำให้พักรักษาตัว

อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ไม่ได้ระบุว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร ไม่ได้พูดถึงอาการอาหารเป็นพิษ และไม่ได้เชื่อมโยงอาการป่วยกับอาหารที่รับประทานระหว่างการประชุม BRICS

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ด้านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาปฏิเสธกระแสที่ระบุว่าผู้นำหลายประเทศล้มป่วยหลังการประชุม โดย Times of India รายงานว่า กระทรวงเรียกข้อความที่เผยแพร่ในโซเชียลว่าเป็นข้อมูลเท็จและไม่มีมูล พร้อมเตือนไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน

จนถึงวันที่ 17 กันยายน ยังไม่มีแถลงการณ์จากรัฐบาลอินเดีย จีน แอฟริกาใต้ หรือทีมแพทย์ของผู้นำประเทศใดที่ระบุว่า อาหารภายในงาน BRICS เป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วย

ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือ รามาโฟซาป่วยและพักภารกิจตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ยังไม่ทราบสาเหตุ ส่วนสี จิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมทั้งวันที่ 12 และเช้าวันที่ 13 กันยายน ก่อนเดินทางกลับจีนในวันที่ 13 ตามช่วงวันที่ที่รัฐบาลจีนประกาศไว้ล่วงหน้า

จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอาหารในงาน BRICS เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้นำหลายประเทศป่วย ขณะที่ สี จิ้นผิง ก็เดินทางกลับจีนตามกำหนดเดิม ไม่ได้กลับก่อนเวลาเพราะปัญหาสุขภาพ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 14:59 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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