เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 14:15 น.
เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดให้ประชาชน แลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ชนิดราคา 20 บาท ผลิตจำนวนจำกัด

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 พฤศจิกายน 2569 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และได้เปิดทำการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 จะครบ 60 ปี

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นอกจากนี้ ยังเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทั้งสองพระองค์ทรงส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืนจากการเกษตรอันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ

รวมทั้งเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป และเป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 250,000 เหรียญ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม มีลวดลาย ดังนี้

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา และทรงฉลองพระองค์ชุดสากล

ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างพระปรมาภิไธยของทั้งสองพระองค์

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ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยรอบตราสัญลักษณ์มีลายเส้นวงกลมซ้อนเรียงกันสื่อถึงการเคลื่อนที่ของสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๖๐ ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” เบื้องล่างมีข้อความว่า “๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเทศไทย” ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า “๒๐” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “บาท”

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2569 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง

  • กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
  • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
  • หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค

  • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์

  • www.treasury.go.th (e-Commerce ระบบบริการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ)
  • แอปพลิเคชัน TRD e-Commerce สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS (App Store) และ Android (Play Store) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ กรมธนารักษ์จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี
FB/ กรมธนารักษ์ (The Treasury Department)

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 14:15 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 14:15 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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