เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที
ขอบคุณคนดู! กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เปิดเรตติ้งข่าวในพระราชสำนักพุ่ง 4.3 จากความยาว 53 นาที
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เปิดเผยตัวเลขเรตติ้งรายการข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำคืนวันที่ 16 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ระบุข้อความว่า ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 7HD มีความยาว 53 นาที และได้เรตติ้งไปถึง 4.3
“ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง7HD เมื่อคืน ยาว 53 นาที เรตติ้งได้ไป 4.3 ครับ”
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 16.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนายเล แค้ง หาย (Mr. Le Khanh Hai) หัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดี ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนาม นายหวู่ ได่ ทั้ง (Mr. Vu Dai Thang) ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
จากนั้น ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศ และแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนาม ตามลำดับ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย เสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของ นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 14 – 16 กันยายน 2569
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7HD ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 กฤษดา นวลมี เคยโพสต์ขอบคุณแฟนข่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง ระบุว่า ถึงแม้ข่าวในพระราชสำนักคืนนั้นจะมีความยาวถึง 55 นาที แต่ได้เรตติ้งสูงถึง 4.1 พร้อมกล่าวขอบพระคุณผู้ชมที่เปิดรับชมกันแบบเต็มอิ่ม
“ถึงแม้เมื่อคืนข่าวในพระราชสำนักจะมีความยาวถึง 55 นาที เรตติ้งที่ได้คือ 4.1 สูงมากนะครับ ขอบพระคุณที่เปิดรับชมกันแบบเต็มอิ่มครับ”
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