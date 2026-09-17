เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 14:20 น.
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก

ขอบคุณคนดู! กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เปิดเรตติ้งข่าวในพระราชสำนักพุ่ง 4.3 จากความยาว 53 นาที

กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เปิดเผยตัวเลขเรตติ้งรายการข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำคืนวันที่ 16 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา ระบุข้อความว่า ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง 7HD มีความยาว 53 นาที และได้เรตติ้งไปถึง 4.3

“ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง7HD เมื่อคืน ยาว 53 นาที เรตติ้งได้ไป 4.3 ครับ”

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กฤษดา นวลมี เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7
ภาพจาก Facebook : กฤษดา นวลมี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 16.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนายเล แค้ง หาย (Mr. Le Khanh Hai) หัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดี ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนาม นายหวู่ ได่ ทั้ง (Mr. Vu Dai Thang) ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ

จากนั้น ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศ และแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนาม ตามลำดับ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย เสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของ นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 14 – 16 กันยายน 2569

กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก 2 ก.ค. 69
ภาพจาก Facebook : กฤษดา นวลมี

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7HD ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 กฤษดา นวลมี เคยโพสต์ขอบคุณแฟนข่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง ระบุว่า ถึงแม้ข่าวในพระราชสำนักคืนนั้นจะมีความยาวถึง 55 นาที แต่ได้เรตติ้งสูงถึง 4.1 พร้อมกล่าวขอบพระคุณผู้ชมที่เปิดรับชมกันแบบเต็มอิ่ม

“ถึงแม้เมื่อคืนข่าวในพระราชสำนักจะมีความยาวถึง 55 นาที เรตติ้งที่ได้คือ 4.1 สูงมากนะครับ ขอบพระคุณที่เปิดรับชมกันแบบเต็มอิ่มครับ”

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กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7
ภาพจาก Facebook : กฤษดา นวลมี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 14:20 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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