ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่งพรุ่งนี้ 18 ก.ย. 69 อึ้ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เป็นถึงผู้บริหารสถานี INTV
เรียกได้ว่าทำเอากองทัพนักข่าวบันเทิงถึงกับอึ้งกิมกี่ เมื่อจู่ ๆ สำนักข่าวทุกสำนักทั่วไทยได้รับจดหมายเรียนเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานสายฟ้าแลบ ของ หมอปลาย พรายกระซิบ หมอดูชื่อดัง กับ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวดีกรีผู้บริหารช่อง INTV ซึ่งทั้งคู่ซุ่มคบหาดูใจกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยงานฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นที่ ตำนักชคินมาตา เวลา 14.00 น.
ประวัติ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ เจ้าบ่าวของหมอปลาย ดีกรีผู้บริหารช่องดัง
สำหรับว่าที่เจ้าบ่าวของ หมอปลาย พรายกระซิบ ชื่อ พัณวา ประสิทธิ์เสริฐ ผู้บริหารของสถานี INTV คบหาดูใจกับ หมอปลาย มาได้ระยะหนึ่ง แต่ทั้งคู่ไม่ได้ออกมาประกาศคบกันออกสื่อ และไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยเส้นทางความรักแม้แต่น้อย จนกระทั่งมีจดหมายเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสในวันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอปลายทักครึ่งปีหลัง 2569 ราศีไหนต้องระวัง ราศีไหนรับทรัพย์
- ย้อนคำทำนาย “หมอปลาย” เคยเตือนลางร้ายไฟไหม้ ก่อนเหตุสลด โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
- ย้อนคำทำนาย หมอปลาย เตือนอุบัติเหตุรถไฟชนบ้าน-รถ ก่อนเกิดเหตุสลดแยกพระราม 9
อ้างอิงจาก : FB บีดี ครีเอชั่น จำกัด