แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ ‘บัตรทอง’ ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ
แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ หลังใช้สิทธิ์ ‘บัตรทอง 30 บาท’ ที่โรงพยายาลเป็นครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ อยากให้มีต่อไป
เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกเลย สำหรับ แอ๊ด คาราบาว นักร้องตำนานเพลงเพื่อชีวิต วัย 72 ปี หลังล้มป่วยหนักจากการหักดิบเลิกหยอดน้ำมันกัญชา จนทำให้นอนไม่หลับ 3 วัน 3 คืน ส่งผลให้ไม่มีเสียงร้องเพลง และไม่มีแรงในการทำงาน จึงตัดสินใจไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยสิทธิ์บัตรทองที่มีอยู่เป็นครั้งแรกในชีวิต
แอ๊ด คาราบาว เปิดใจเล่าเบื้องหลังความประทับใจหลังจากได้ใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาทเป็นครั้งแรกในชีวิต ระบุว่า “พอดีวันนั้นเนี่ย ผมไปป่วยก็เนื่องจากว่าผมเนี่ย ตอนแรกเนี่ยผมนอนไม่หลับติดต่อกันมา 3 วัน 3 คืน เพราะว่า ผมเลิกหยอดน้ำมันกัญชา พยายามหักดิบ พอหักดิบปั๊บ มันก็นอนไม่หลับ 3 วัน ไอ้ผมเนี่ยมันเป็นคนสันดานเงี้ย บุหรี่ก็โยนทิ้งหักดิบ เหล้าก็โยนทิ้งหักดิบ แล้วไอ้น้ำมันกัญชาเนี่ยก็หักดิบ หมอเค้าก็เตือนแล้ว บอกเฮ้ย ๆ ไม่ได้ มันต้องค่อย ๆ ลด
แต่ผมเนี่ยนิสัยหักดิบโยนทิ้ง 3 วันไม่หลับ ทีนี้ผมก็บอกตายแล้ว ถ้าคืนนี้ผมไม่หลับอีกเนี่ยผมจะเอาเสียงที่ไหนมาร้องเพลงครับ เพราะผมต้องทำงานไม่มีวันหยุดเลย ก็เดินจากโรงแรม มันไม่ไกลกัน เดินหน้าไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ ก็เข้าไปแบบคนธรรมดานี่แหละครับ ก็บอกผมอยากจะมารักษาคอ ตอนแรกเค้าก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใคร เค้าบอกว่าตอนนี้มาเกิน 16.00 น.แล้วนะ ต้องมีการคิดเงินเพิ่มเป็น 300 ผมบอก โอ้ยได้ครับได้ครับ เพราะผมรักษากรุงเทพแม่งเข้าทีเป็นหมื่น ไอ้นี่ 300 โอ้ยสบาย
คือไม่รู้ว่าบัตรทองคืออะไรด้วยซ้ำ พอออกมาแล้ว ผมถึงมาศึกษา เออมันดีนะ ไอ้โครงการเนี้ยดี อยากให้มีอยู่ต่อไป แต่ก็ควรคำนึงถึงชีวิตหมอด้วยนะ เพราะหมอก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะ รัฐบาลควรสนับสนุนหมอด้วย
โอ้โห ดีมากเลยครับ แล้วคุณหมอก็เก่งด้วย คุณหมอนี่ซักผมละเอียดเลยว่า เป็นอะไรมา ก่อนหรือเปล่า ผมก็เล่าให้ละเอียดเลยว่า ผมไปทำเรื่องผ่าคอมา หมอก็เช็คให้บอก เออ แผลดีนะ แผลคลีนมากเลย ผมก็รู้ว่าผมรอดตาย ชีวิตผมเคยเฉียดตายมาแล้ว อารมณ์ผมเปลี่ยนเลย ตั้งแต่นั้นมาผมกลายเป็นคนร่าเริง เพราะช่างแม่งละ ชีวิตที่เหลือนี้กูกล้ามีความสุขอย่างเดียว ให้ใครได้ให้
ตอนนี้หายเลยครับ ตั้งแต่ไปบัตรทองมาเนี่ย หายเลย สุดยอดครับ อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจกับบัตรทองนะครับ ไม่ใช่ว่าหมอพอเห็นว่าบัตรทองแล้วก็เอายาห่วย ๆ ให้ ไม่ใช่และไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเป็นผมด้วย ทุกคน เสมอภาค ผมก็ต้องไปเข้าคิวเหมือนกัน ไปยืนรอเข้าคิวเหมือนกันครับ”
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