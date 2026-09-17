“อนุทิน” ฮึ่ม “ถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้าน” กรณีต่างชาติสร้างสุสานส่วนตัว สั่งผู้ว่าคุมเข้ม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:33 น.

อนุทิน ฮึ่ม ถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้าน กรณีต่างชาติสร้างสุสานส่วนตัว สั่งผู้ว่าคุมเข้ม ยืนยันไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ​รมว.มหาดไทย​ กล่าวขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงการเอารัดเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยว่า ขอชื่นชมนายพลพีร์ สุวรรณ​ฉวี​ รมช.มหาดไทย​ เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดี และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ไปปราบปรามคนเหล่านี้ ซึ่งได้รับการตอบรับในเชิงบวกมากมาย ตรงไปตรงมา

หากมาอยู่ในประเทศนี้แล้ว ทำมาหากินสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ใช้กำลังของตัวเอง สติปัญญา เงินทุน และระบบต่างๆ มาเอาเปรียบคนไทย ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ ข่มเหง แสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ก็ต้องดำเนินการเต็มที่ โดยเฉพาะในจังหวัดเป้าหมายทั้ง จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่มีการดำเนินการลักษณะนี้ ขอให้ผู้ว่าฯ ทั้งหลายใช้กฎหมายให้เต็มที่

โฆษณา

การตั้งศาสนสถาน อยู่ดีๆ ไปตั้งเองไม่ได้ รูปแบบต่างๆ ต้องเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วย ล่าสุดทราบมาว่า มีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีก มันเกินไปแล้ว เหาะเกินกรุงลงกา ให้มาก็บุญแล้ว มาก็มาหากินสุจริต จะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่ แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบ และเรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหาร แต่มีศาสนสถานอยู่ก็ไม่ได้

ประเทศไทยยินดีที่จะต้อนรับ แต่ต้องเป็นลักษณะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย เข้าใจว่า การเข้ามาท่องเที่ยว ทำให้เกิดการใช้เงินและลงทุนในประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเปรียบหรือใช้เงินลงทุนทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีต่างชาติเหล่านี้อยู่หลายประเทศ ไม่ใช่เพียงประเทศเดียว ทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง ยุโรป แอฟริกา มีหมด

ผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ต้องกำชับ จะไปไล่จับปูใส่กระด้งก็ไม่ได้ วันหนึ่งต้องเอากฎหมายครอบว่า ทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ต้องจัดระเบียบให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเนรเทศ ทำให้มีกลไกในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ และเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ตั้งใจจะทำอะไรพิเรนทร์ เริ่มรู้ว่าเอาจริงเรื่องนี้ พร้อมที่จะเนรเทศ

“ท่านไม่ต้องถามกลับมาว่า เนรเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไป ถามแบบนี้ มันเหมือนกับถามไม่ค่อยคิดไปหน่อย ถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัว ซึ่งไม่ได้ คำว่าเนรเทศ คือถ้าท่านดำเนินการแล้ว คนๆ นั้นต้องออกจากประเทศ เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ผมดำเนินการให้อยู่แล้ว แต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้าง บางทีก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อย

โฆษณา

เนรเทศแล้วยังลงนามไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่มี จังหวัดก็ออกไปก่อน แล้วจะมาเบิกคืนในรูปแบบไหนก็ว่ากันไป ถ้าผมเป็นท่าน ผมควักตังค์ออกเลย คนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่าน ก็ถือเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้ว ท่านจะเก็บไว้ทำไม ฉะนั้น อย่าไปกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันที

พวกนี้เอามาดำเนินคดีในประเทศ ต่อให้เขาผิด แล้วไม่เนรเทศออกไป มาดำเนินคดีในประเทศเรา ก็เสียข้าวสุกพวกเราอีก ต้องใช้ข้าว ใช้น้ำของเรา ใช้ห้องพักของเรา ไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเอาไว้ ถ้ามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ มีทางเลือกเดียว เชิญออก แค่นั้นเอง ไม่ต้องห่วง เขาจะอุทธรณ์ก็ไม่มีปัญหา” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า รัฐมนตรีมหาดไทย ลงนามเนรเทศเขา อุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรี ก็เชิญ ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คำสั่งกระทรวงก็ออกมาตามคำแนะนำของพวกท่าน เมื่อออกมาให้แล้ว ก็ใช้อย่างเต็มที่ ขอให้ มท.2 ติดตามและดำเนินการร่วมกับผู้ว่าฯ และการสนับสนุนของกรมการปกครอง ให้ทุกอย่าง ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เมื่อวานยังมีการพูดถึงประเด็นที่บอกว่าบางคนต้องรับโทษก่อน ซึ่งอย่างที่บอก หากรับโทษก็เสียทรัพย์สิน เนรเทศไป แล้วให้เขาไปตามยถากรรม กลับไปบ้านเขา ตนว่า
น่าจะดีกว่า ฉะนั้น ก็ต้องหาช่องทางกฎหมายที่เน้นในเรื่องของการให้คนเหล่านี้ออกไปจากประเทศ เนื่องจากปฏิบัติพฤติกรรมไม่เหมาะสม

โฆษณา

พร้อมฝากถึงผู้ว่าฯ ยังเน้นเหมือนเดิม เรื่องยาเสพติด ขอให้สกรีนร่วมกับนายอำเภอ เพราะได้จัดให้ผู้ว่าฯ เป็นคู่จิ้นกับผู้การ ทำงานร่วมกัน อย่าให้เป็นเพียงข้อสั่งการ ขอให้ปฏิบัติด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:33 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด

อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? เช็กแล้ว สี จิ้นผิง ไม่ได้กลับก่อนกำหนด

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? สี จิ้นผิงไม่ได้กลับก่อนกำหนด ข่าวต่างประเทศ

อาหารอินเดียทำผู้นำ BRICS ป่วยจริงไหม? เช็กแล้ว สี จิ้นผิง ไม่ได้กลับก่อนกำหนด

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพ เผยคุยเขมรเรียบร้อยแล้ว ปมขุดคูเลต เนิน 450 ยันสถานการณ์ไม่ได้น่ากังวลตามโซเชียลรายงาน

11 นาที ที่แล้ว
กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เผยเรตติ้งข่าวในพระราชสำนัก ข่าว

เปิดเรตติ้ง ข่าวในพระราชสำนักช่อง 7 ยาว ผู้ชมดูเต็มอิ่มตลอด 53 นาที

28 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง เจ้าบ่าวโปรไฟล์ไม่ธรรมดา บันเทิง

ฮือฮา! หมอปลาย พรายกระซิบ ร่อนหมายเชิญสื่อร่วมงานแต่ง โปรไฟล์เจ้าบ่าวไม่ธรรมดา

30 นาที ที่แล้ว
เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท เศรษฐกิจ

เริ่มแล้ว! กรมธนารักษ์ เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 60 ปี ธ.ก.ส. ราคา 20 บาท

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ผุดไอเดียชวน นศ.-คนทำงาน ใช้เวลาว่าง ขับรับส่ง-ส่งอาหาร ผ่านโครงการ “พาร์ตไทม์เพื่อคนไทย”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ reddppfc เสิร์ชไม่เจอหลังดราม่าเหยียดสาว 35 ไม่สวย ข่าว

เพจไลฟ์โค้ชปลิว? หลังด้อยค่าสาววัย 35 ไม่สวย ทัวร์ลงไม่กี่วัน เสิร์ชไม่เจอแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ &#039;บัตรทอง&#039; ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ ข่าว

แอ๊ด คาราบาว เผยความประทับใจ ใช้สิทธิ์ ‘บัตรทอง’ ครั้งแรก ลั่น ยาดี-หมอใส่ใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์ ข่าวต่างประเทศ

ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ฮึ่ม “ถ้าจะตายก็ไปตายที่บ้าน” กรณีต่างชาติสร้างสุสานส่วนตัว สั่งผู้ว่าคุมเข้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ ข่าว

เฮลั่น! สุนารี ถูกลอตเตอรี่ รวดเดียว 30 ใบ กลับมาซื้อหวยได้ 3 งวดก็รับทรัพย์จุก ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการมีหนาว? เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน พบหลายอย่างถูกแชร์เกินจริง ข่าว

เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน ตามผลงาน อย่าแชร์เกินจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตสลด เฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ปรับระดับ “พนมเปญ” เตือนภัยระดับ 2 ระวังอาชญากรรม-อย่าขัดขืนถ้าโดนปล้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิคุ มาร์ติโน นักแสดงสาวลูกครึ่งแคนาดา-ญี่ปุ่น ในซีรีส์ Crew Girl ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miku Martineau สาวหมวยอินเตอร์หน้าเก๋ นางเอกดาวรุ่งจากซีรีส์ Crew Girl

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบน ซอนเดอร์ส แชมป์รายการ The Voice คนแรกของโลก เสียชีวิตในวัย 43 ปี ข่าวดารา

ช็อก แชมป์ The Voice คนแรก เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 43 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวสวยแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินไหทองคำ บันเทิง

จำได้ไหม? น้องน้ำเพชร ตีสิบ ทายาทตลกรุ่นใหญ่ โตเป็นสาวแซ่บ ขึ้นแท่นศิลปินค่ายดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ ข่าวการเมือง

รัฐบาลเผย 6 จุดยืนไทย บนเวที UNCLOS ไม่เกี่ยวเกาะกูด ย้ำไทยต้องไม่เสียสิทธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลือ! “สี จิ้นผิง” หมดสติป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาการรุนแรง ต้องบินตรงกลับจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง รวม 1.406 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ข่าว

ลุยทลายโกดัง เครื่องสำอางแบรนด์ดังปลอม ส่งขายออนไลน์ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีสลด เฮลิคอปเตอร์สำนักข่าว NBC ตก คร่าชีวิตนักข่าว-นักบิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดประตูรถไม่ดูหลัง จยย.พุ่งชนเต็มแรง คลิปชวนถกใครผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้ บันเทิง

ชาร์เลท วาศิตา เขินหนักตอบสถานะ ยอมรับคบ นนท์ ศดานนท์ ลั่น โตแล้วมีแฟนได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa ข่าวดารา

ลิซ่า ออกรายการ The Tonight Show นั่งคุย จิมมี ฟอลลอน โปรโมตเพลงใหม่ SaWaDiKa

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button