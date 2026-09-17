เพจไลฟ์โค้ชปลิว? หลังด้อยค่าสาววัย 35 ไม่สวย ทัวร์ลงไม่กี่วัน เสิร์ชไม่เจอแล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เพจไลฟ์โค้ช reddppfc เสิร์ชไม่เจอ หลังท้าทายอย่าเพิ่งหยุดด่า ปมดราม่าวิจารณ์ผู้หญิง 35 ปีไม่สวย
จากกรณีพอดแคสต์ช่องหนึ่งที่มีชาย 2 คนดำเนินรายการพูดคุยเนื้อหาในเชิงลบถึงผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไปว่าไม่สวยแล้ว หากให้เลือกผู้หญิงอายุ 30 หรือ 35 ปีขึ้นไป ตนคงไม่เอา เพราะผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่สวยแล้ว และขยายความต่อว่า หากอยากมีแฟนก็ต้องเป็นคนสวย ไม่อย่างนั้นจะพัฒนาตัวเองไปทำไม หากเลือกคบผู้หญิงไม่สวย ตนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เพราะทำตัวแบบไหนก็ได้อยู่แล้ว พร้อมกับยกตัวอย่างเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นเหมือนรถยนต์ หากเป็นผู้หญิงสวยก็เหมือนรถหรูที่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาแพง ส่วนผู้หญิงไม่สวยก็เหมือนรถทั่วไปที่ใช้งานแล้วสบายใจโดยไม่ต้องบำรุงดูแลอะไรมาก
หลังจากนั้นกระแสโซเชียลได้เข้ามาโจมตีอย่างรุนแรง แต่ยังมีการโต้กลับแบบท้าทายว่า “อย่าเพิ่งหยุดด่า กำลังมัน ด่าxูมาสักแสนคอมเมนต์ xูรออยู่”
ล่าสุดเมื่อชาวเน็ตลองเข้าไปค้นหาชื่อเพจเฟซบุ๊ก reddppfc ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่พอดแคสต์รายการนี้ ปรากฏว่าหน้าจอแสดงผลขึ้นข้อความชัดเจนว่า “เราไม่พบผลลัพธ์ใด ๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสะกดถูกต้องทั้งหมดหรือลองคีย์เวิร์ดอื่น” ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าของอาจปิดเพจหนีหรือระบบเฟซบุ๊กอาจแบนเพจไปเรียบร้อยแล้ว
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