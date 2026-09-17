เปิดประวัติ นักข่าวสาว เสียชีวิตสลด เฮลิคอปเตอร์ตก ระหว่างรายงานข่าวสด
วงการสื่อสหรัฐอเมริกาสูญเสียบุคลากรข่าวทางอากาศ 2 คน หลังเฮลิคอปเตอร์ NewsChopper4 ประสบอุบัติเหตุตกในย่านแชตส์เวิร์ธ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ช่วงก่อนเวลา 19.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น
ผู้เสียชีวิตภายในเฮลิคอปเตอร์คือ เอลิอานา โมเรโน (Eliana Moreno) นักข่าวภาพทางอากาศ และจอร์จ มาร์ซินิว (George Marciniw) นักบิน ขณะที่เอดี กูเตียร์เรซ เมเฮีย (Edy Gutierrez Mejia) ชายวัย 29 ปี ซึ่งอยู่บนพื้นบริเวณจุดเกิดเหตุเสียชีวิตด้วยอีกหนึ่งราย
เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัท Angel City Air และให้บริการภาพข่าวแก่สถานี NBC4 Los Angeles และ Telemundo 52 ขณะเกิดเหตุกำลังรายงานข่าวรถยนต์อเนกประสงค์ชนรถโดยสาร ซึ่งเกิดขึ้นห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกเพียงไม่กี่ช่วงตึก
เอลิอานา โมเรโน นักข่าว–ช่างภาพ–ผู้ตัดต่อในคนเดียว
เอลิอานา โมเรโน เติบโตในออเรนจ์เคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย เธอรู้ตัวตั้งแต่อายุ 11 ปีว่าต้องการเป็นนักข่าวโทรทัศน์ ก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแชปแมน และสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2553 โดยเรียนควบ 2 สาขา ได้แก่ วารสารศาสตร์กระจายเสียงและรัฐศาสตร์
หลังเรียนจบ โมเรโนเข้าสู่สายงานข่าวทางอากาศในปีเดียวกัน เธอเคยรายงานข่าวให้สถานี KCAL 9 และ KCBS 2 ก่อนทำหน้าที่นักข่าวภาพทางอากาศให้กับ KNBC หรือ NBC4 Los Angeles รวมถึงรายงานเป็นภาษาสเปนให้ Telemundo 52
ลักษณะงานของโมเรโนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการยืนรายงานหน้ากล้อง เธอต้องควบคุมกล้องบนเฮลิคอปเตอร์ บันทึกภาพ ติดตามวิทยุตำรวจ ตรวจสอบข้อมูล รายงานสถานการณ์สด และตัดต่อภาพไปพร้อมกัน โมเรโนเคยอธิบายกับ มหาวิทยาลัยแชปแมน ว่า ในเที่ยวบินหนึ่งครั้ง เธอทำหน้าที่ทั้งช่างภาพ นักข่าว และผู้ตัดต่อด้วยตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ การเรียกโมเรโนว่า “นักข่าวภาพทางอากาศ” หรือ aerial photojournalist จึงตรงกับบทบาทมากกว่าการแยกว่าเธอเป็นเพียงนักข่าวหรือตากล้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตลอดการทำงานตั้งแต่ปี 2553 โมเรโนรายงานเหตุการณ์สำคัญในแคลิฟอร์เนียตอนใต้หลายประเภท ตั้งแต่ไฟป่า การไล่ล่าผู้ต้องสงสัย อุบัติเหตุจราจร ไปจนถึงข่าวด่วนที่จำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมจากบนอากาศ เธอเป็นที่รู้จักในสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้ชื่อ “Eli in the Heli”
หนึ่งในผลงานเด่นเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ขณะโมเรโนเป็นหนึ่งในนักข่าวกลุ่มแรกที่พบเหตุไฟป่าสเคอร์บอลล์ใกล้เก็ตตีเซ็นเตอร์และทางหลวงหมายเลข 405 ภาพจากเฮลิคอปเตอร์และรายงานของเธอช่วยแจ้งเส้นทางอพยพและพื้นที่ที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง
โมเรโนเคยกล่าวถึงหลักการทำงานว่า แม้นักข่าวต้องการรายงานให้รวดเร็ว แต่ความถูกต้องมีความสำคัญมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยง
เธอกับจอร์จ มาร์ซินิว เริ่มปฏิบัติงานบนเฮลิคอปเตอร์ร่วมกันในปี 2566 และใช้เวลารายงานข่าวเหนือพื้นที่ลอสแอนเจลิสด้วยกันหลายร้อยชั่วโมง จนได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นเสมือน “ตาและหูบนท้องฟ้า” ของห้องข่าว NBC4 และ Telemundo 52
จอร์จ มาร์ซินิว นักบินและครูการบินมากประสบการณ์
จอร์จ มาร์ซินิว เติบโตในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเบอร์แบงก์เมื่อปี 2517 เขาอยู่ในวงการการบินมานานกว่า 30 ปี และยังทำหน้าที่ครูการบิน ถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักบินรุ่นหลัง
เพื่อนนักบินให้ข้อมูลกับ NBC4 ว่ารู้จักมาร์ซินิวมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 และเคยเป็นลูกศิษย์ของเขา ทั้งสองเพิ่งพูดคุยกันเรื่องการเกษียณไม่นานก่อนเกิดอุบัติเหตุ
นับตั้งแต่ร่วมงานกับโมเรโนในปี 2566 มาร์ซินิวเป็นผู้พาเฮลิคอปเตอร์ข่าวขึ้นบินรายงานเหตุไฟป่า การติดตามรถต้องสงสัย และข่าวด่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หน้าที่ของเขาคือควบคุมอากาศยานและวางตำแหน่งการบินให้โมเรโนสามารถบันทึกภาพและรายงานข่าวได้อย่างปลอดภัย
สำนักข่าว Associated Press รายงานว่า ทั้งคู่เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจจากห้องข่าว โดยมาร์ซินิวมีประสบการณ์การบินมากกว่า 3 ทศวรรษ ส่วนโมเรโนทำข่าวทางอากาศมานานประมาณ 16 ปี
สาเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกยังอยู่ระหว่างสอบสวน
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ หรือ NTSB อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ จึงยังไม่ควรสรุปว่าเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องหรือความผิดพลาดของนักบิน แม้ผู้เชี่ยวชาญบางรายจะตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้เรื่องการสูญเสียกำลังเครื่องยนต์ก็ตาม
NBC4 Los Angeles และ Telemundo 52 ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต เช่นเดียวกับคาเรน บาสส์ นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และกาวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย
แหล่งอ้างอิง
- NBC4 Los Angeles
- Associated Press
- Chapman University: Sky High — Eliana Moreno
- Chapman University: Eliana Moreno and the Skirball Fire
- The Guardian
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