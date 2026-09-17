เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน ตามผลงาน อย่าแชร์เกินจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:29 น.
ข้าราชการมีหนาว? เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน พบหลายอย่างถูกแชร์เกินจริง

กระแสเรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เตรียมปรับระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กำลังได้รับความสนใจ หลังมีข้อมูลถูกส่งต่อว่า ต่อไปการขึ้นเงินเดือนจะวัดจากผลงานมากขึ้น พร้อมอ้างว่าจะทดลองใช้ใน 3 หน่วยงานรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 บางความเห็นในโลกออนไลน์มองไปไกลถึงขั้นว่า ระบบใหม่อาจช่วยลดปัญหาการใช้เส้นสายหรือ “เด็กฝาก” ในระบบราชการ

เมื่อตรวจสอบเอกสารของสำนักงาน ก.พ. ที่เผยแพร่อยู่ ณ วันที่ 17 กันยายน 2569 พบว่า การใช้ผลการปฏิบัติราชการประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนไม่ใช่ระบบที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้

สำนักงาน ก.พ. ยังคงระบุ ว 20/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ว่ามีสถานะใช้งาน เอกสารฉบับนี้มีมาตั้งแต่ปี 2552 และเป็นกรอบสำหรับการประเมินผลการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ

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ด้านหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน สำนักงาน ก.พ. ยังระบุให้ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2556 มีสถานะใช้งาน ขณะเดียวกัน ว 7/2558 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ก็ยังปรากฏว่าใช้งานอยู่เช่นกัน

เมื่อลงไปดูขั้นตอนที่ส่วนราชการใช้จริง จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลงานกับการเลื่อนเงินเดือนอยู่แล้ว ตัวอย่างจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุขั้นตอนตั้งแต่กำหนดตัวชี้วัดลงมาถึงระดับรายบุคคล เก็บผลงานเมื่อสิ้นรอบ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ ก่อนส่งผลเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง จากนั้นจึงจัดทำคำขอและออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน พร้อมแจ้งผลให้ข้าราชการแต่ละคนทราบ

ดังนั้น หากตีความว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ข้าราชการจะเพิ่งถูกนำ “ผลงาน” มาใช้ตัดสินการขึ้นเงินเดือนเป็นครั้งแรก ข้อมูลส่วนนี้ไม่ตรงกับระบบที่ใช้อยู่ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเงินเดือนมานานแล้ว

ส่วนความเคลื่อนไหวใหม่ที่พบในปี 2569 คือสำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ ว 1/2569 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ โดยเอกสารระบุขอบเขตไว้ที่ “ผู้บริหารของส่วนราชการ” ไม่ใช่ประกาศเปลี่ยนระบบเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด

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จุดที่ยังต้องรอเอกสารยืนยันคือข้อมูลว่า จะมีระบบใหม่เริ่มเดือนตุลาคม 2569 พร้อมทดลองใน 3 หน่วยงานรัฐ เพราะจากการตรวจสอบหน้ารวมกฎหมาย หนังสือเวียนด้านการประเมินผล และการเลื่อนเงินเดือนที่สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่พบประกาศที่ระบุรายละเอียดตามข้อความชุดนี้

เช่นเดียวกับข้อสรุปว่า หากปรับระบบแล้วจะทำให้ “เด็กฝาก” หมดไป ยังเร็วเกินกว่าจะยืนยันได้ การประเมินผลงานในระบบปัจจุบันยังมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ก่อนผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลและเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การจะลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจได้มากน้อยแค่ไหน จึงต้องดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีให้คะแนน และกลไกตรวจสอบของระบบที่จะใช้จริง

สรุป ณ วันที่ 17 กันยายน 2569 ข้าราชการพลเรือนสามัญมีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือนอยู่แล้ว ไม่ใช่ระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ส่วน ว 1/2569 ที่สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่เป็นการปรับหลักเกณฑ์สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ ขณะที่ข้อมูลเรื่องการนำร่อง 3 หน่วยงานและการเริ่มระบบใหม่ในเดือนตุลาคม 2569 ยังต้องรอเอกสารทางการที่ระบุรายละเอียดโดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 13:29 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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