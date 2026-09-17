เปิดข้อเท็จจริง ก.พ. รื้อระบบขึ้นเงินเดือน ตามผลงาน อย่าแชร์เกินจริง
กระแสเรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เตรียมปรับระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กำลังได้รับความสนใจ หลังมีข้อมูลถูกส่งต่อว่า ต่อไปการขึ้นเงินเดือนจะวัดจากผลงานมากขึ้น พร้อมอ้างว่าจะทดลองใช้ใน 3 หน่วยงานรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 บางความเห็นในโลกออนไลน์มองไปไกลถึงขั้นว่า ระบบใหม่อาจช่วยลดปัญหาการใช้เส้นสายหรือ “เด็กฝาก” ในระบบราชการ
เมื่อตรวจสอบเอกสารของสำนักงาน ก.พ. ที่เผยแพร่อยู่ ณ วันที่ 17 กันยายน 2569 พบว่า การใช้ผลการปฏิบัติราชการประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนไม่ใช่ระบบที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้
สำนักงาน ก.พ. ยังคงระบุ ว 20/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ว่ามีสถานะใช้งาน เอกสารฉบับนี้มีมาตั้งแต่ปี 2552 และเป็นกรอบสำหรับการประเมินผลการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ด้านหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน สำนักงาน ก.พ. ยังระบุให้ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2556 มีสถานะใช้งาน ขณะเดียวกัน ว 7/2558 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ก็ยังปรากฏว่าใช้งานอยู่เช่นกัน
เมื่อลงไปดูขั้นตอนที่ส่วนราชการใช้จริง จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินผลงานกับการเลื่อนเงินเดือนอยู่แล้ว ตัวอย่างจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุขั้นตอนตั้งแต่กำหนดตัวชี้วัดลงมาถึงระดับรายบุคคล เก็บผลงานเมื่อสิ้นรอบ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ ก่อนส่งผลเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง จากนั้นจึงจัดทำคำขอและออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน พร้อมแจ้งผลให้ข้าราชการแต่ละคนทราบ
ดังนั้น หากตีความว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ข้าราชการจะเพิ่งถูกนำ “ผลงาน” มาใช้ตัดสินการขึ้นเงินเดือนเป็นครั้งแรก ข้อมูลส่วนนี้ไม่ตรงกับระบบที่ใช้อยู่ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเงินเดือนมานานแล้ว
ส่วนความเคลื่อนไหวใหม่ที่พบในปี 2569 คือสำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ ว 1/2569 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ โดยเอกสารระบุขอบเขตไว้ที่ “ผู้บริหารของส่วนราชการ” ไม่ใช่ประกาศเปลี่ยนระบบเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด
จุดที่ยังต้องรอเอกสารยืนยันคือข้อมูลว่า จะมีระบบใหม่เริ่มเดือนตุลาคม 2569 พร้อมทดลองใน 3 หน่วยงานรัฐ เพราะจากการตรวจสอบหน้ารวมกฎหมาย หนังสือเวียนด้านการประเมินผล และการเลื่อนเงินเดือนที่สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่พบประกาศที่ระบุรายละเอียดตามข้อความชุดนี้
เช่นเดียวกับข้อสรุปว่า หากปรับระบบแล้วจะทำให้ “เด็กฝาก” หมดไป ยังเร็วเกินกว่าจะยืนยันได้ การประเมินผลงานในระบบปัจจุบันยังมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ก่อนผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลและเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การจะลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจได้มากน้อยแค่ไหน จึงต้องดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด วิธีให้คะแนน และกลไกตรวจสอบของระบบที่จะใช้จริง
สรุป ณ วันที่ 17 กันยายน 2569 ข้าราชการพลเรือนสามัญมีระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือนอยู่แล้ว ไม่ใช่ระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ส่วน ว 1/2569 ที่สำนักงาน ก.พ. เผยแพร่เป็นการปรับหลักเกณฑ์สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการ ขณะที่ข้อมูลเรื่องการนำร่อง 3 หน่วยงานและการเริ่มระบบใหม่ในเดือนตุลาคม 2569 ยังต้องรอเอกสารทางการที่ระบุรายละเอียดโดยตรง
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แหล่งข้อมูล
- ดูหนังสือเวียน ว 1/2569 จากสำนักงาน ก.พ.
- ดูขั้นตอนประเมินผลงานและเลื่อนเงินเดือนจากกระทรวงแรงงาน
- ตรวจสอบกฎและหนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนจากสำนักงาน ก.พ.
- ตรวจสอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการจากสำนักงาน ก.พ.
- อีจัน