ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ ออกจากเว็บไซต์
ต้านไม่ไหว! แบรนด์ดังระดับโลก ลบข้อมูลนักกีฬา HYROX ชาวออสซี่ คอลเลกชันสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า ออกจากเว็บไซต์
จากกระแสในโลกโซเชียลที่มีการแชร์อย่างแพร่หลาย เกี่ยวกับ โจแอนนา วีทริก นักกีฬา HYROX ชาวออสเตรเลีย ที่อุจจาระราดระหว่างการแข่งขัน HYROX ที่ประเทศจีน จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
ล่าสุด Puma แบรนด์กีฬาระดับโลก ตัดสินใจลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโจแอนนา วีทริก ออกจากร้านค้าออนไลน์ หลังเกิดเหตุการณ์ที่เธออุจจาระราดกลางสนามแข่งขัน โดยไม่ยอมออกจากการแข่งขัน แม้มีอุจจาระไหลอาบขาขณะเร่งทำความเร็วเพื่อคว้าชัยชนะในรายการแข่งขันสุดทรหด
การตัดสินใจแข่งต่อของนักกีฬาสาวรายนี้ ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ปล่อยให้วีทริกลงแข่งจนจบ จนโมริตซ์ เฟือร์สเทอ ผู้ร่วมก่อตั้ง HYROX ต้องออกแถลงการณ์ส่วนตัว พร้อมให้คำมั่นว่าจะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหม่ทันที
ยิ่งไปกว่านั้น กระแสได้ตีกลับตัวนักกีฬาสาวด้วยเช่นกัน หลังจากก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ฉลองชัยชนะด้วยข้อความว่า “ชนะก็คือชนะ” ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปในเวลาต่อมา พร้อมมีรายงานว่า หนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ โจแอนนา วีทริก กำลังพยายามถอยห่างจากเธอแล้ว
นอกจากนี้ Puma ได้ลบเสื้อผ้าคอลเลกชัน “Joanna Wietrzyk x PUMA” ออกจากหน้าร้านออนไลน์ทั่วโลก หลังชาวเน็ตพากันคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างหนัก เช่น “กางเกง Poo-ma” (คำว่า Poo แปลว่าอุจจาระ) ทั้งนี้ ช่วงวันพุธที่ผ่านมา รองเท้าและชุดกีฬาคอลเลกชันของวีทริกยังคงมีให้เห็นบนเว็บไซต์ Puma ฝั่งเยอรมนี แต่ต่อมาทางแบรนด์ก็ถอดสินค้าออกทั้งหมดเช่นกัน
ที่มา: Daily Mail
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